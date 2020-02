swinton 2 godziny temu Oceniono 10 razy 10

W tym przypadku tłumaczenie cheeky na bezczelny jest nietrafione.

Raczej powinno to być 'zuchwały'.

Oto znaczenie cheeky:

- showing a lack of respect or politeness in a way that is amusing or appealing.

czyli

- okazywanie braku szacunku lub grzeczności w sposób zabawny lub atrakcyjny.