W pierwszym spotkaniu 1/16 finału Ligi Europy Manchester United niespodziewanie zremisował 1:1 na wyjeździe z Club Brugge. Obie bramki padły w dość kuriozalnych okolicznościach. Dla gospodarzy gola w 15. minucie strzelił Emmanuel Dennis, który wykorzystał asystę bramkarza Simona Mignoleta. Manchester wyrównał w 36. minucie, kiedy Anthony Martial wykorzystał błąd obrońców rywali, którzy w fatalny sposób rozegrali rzut z autu. - To było trudne spotkanie przeciwko dobrze zorganizowanej drużynie. Graliśmy w niesprzyjających warunkach, bo mocno wiało i padał deszcz. Wiem, że warunki były takie same dla obu drużyn, ale trzeba zaznaczyć, że byliśmy niechlujni, brakowało nam koncentracji, a dodatkowo grę utrudniała także zła murawa i piłki - stwierdził Ole Gunnar Solskjaer.

I dodał: - O co chodziło z piłkami? Były lżejsza niż zwykle. Trudno się takimi gra - mówił na konferencji prasowej szkoleniowiec Manchesteru United. - Te piłki nawet nie były nasze, przecież otrzymaliśmy je od UEFA. W Lidze Europy wszyscy grają takimi samymi piłkami - stwierdził Philippe Clement, trener Club Brugge..

Solskjaer odniósł się także do rewanżu, który odbędzie się 27 lutego. - Jeśli Belgowie chcą awansować, to muszą na Old Trafford co najmniej zremisować. A jeśli chcą zremisować, to muszę strzelić więcej niż jednego gola.

Liga Europy to ważne rozgrywki dla Manchesteru, bo ich triumfator awansuje do Ligi Mistrzów. Po 26 kolejkach Premier League drużyna Solskjaera zajmuje siódme miejsce, a do Chelsea, która jest czwarta, traci trzy punkty.