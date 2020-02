Od 1990 roku fani Liverpoolu czekają na kolejne mistrzostwo Anglii. W tym sezonie najprawdopodobniej w końcu doczekają się sukcesu w Premier League. Po 26 kolejkach "The Reds" prowadzą w tabeli i mają 22 punkty przewagi nad drugim Manchesterem City. Nie podoba się to 10-letniemu kibicowi Manchesteru United, który napisał w tej sprawie list do trener Juergena Kloppa.

"Bycie kibicem Manchesteru United jest bardzo smutne"

Liverpool wygrywa zbyt wiele meczów. Jeśli wygracie jeszcze dziewięć spotkań, będziecie mieli najlepszą serię w historii angielskiego futbolu. Bycie kibicem Manchesteru jest bardzo smutne. W następnym meczu spraw proszę, byście przegrali. Powinieneś po prostu pozwolić drugiej drużynie strzelić gola. Mam nadzieję, że przekonałem cię do niewygrywania całej ligi lub kolejnego meczu.

- napisał 10-latek w liście do trenera Liverpoolu.

Klopp odpowiedział 10-latkowi

Młody Daragh nie spodziewał się zapewne, że otrzyma odpowiedź i to od samego Juergena Kloppa. Niemiec wysłał do niego list z własnym podpisem. - Niestety nie mogę spełnić twojej prośby. Moim zadaniem jest zrobić wszystko, by Liverpool wygrywał, bo ludzie na całym świecie tego chcą. Nie mogę ich zawieść. Manchester United ma szczęście, że jesteś jego kibicem. Mimo, że nasze kluby rywalizują ze sobą, jest między nami szacunek. Na tym właśnie polega futbol - odpisał Klopp.