Adam Lallana występuje w Liverpoolu od lipca 2014 roku, kiedy to został wykupiony z Southampton. Obecnie pozycja Anglika w zespole Juergena Kloppa jest bardzo słaba. Piłkarz musi pogodzić się z rolą rezerwowego, a dodatkowo często prześladują go kontuzje. Kontrakt 31-latka obowiązuje tylko do końca czerwca i po sezonie będzie mógł za darmo zmienić pracodawcę.

Brendan Rodgers chce pracować z Lallaną

Angielskie media twierdzą, że obecnie nie toczą się jakiekolwiek rozmowy ws. pozostania Lallany na Anfield. Tę sytuację chce wykorzystać Leicester City. Wielkim zwolennikiem jego talentu jest obecny trener Lisów, Brendan Rodgers, który w przeszłości, gdy trenował Liverpool, to sprowadził wówczas piłkarza na Anfield za 25 mln funtów.

Lallana wystąpił w zaledwie 13 meczach bieżącego sezonu, w których zdobył jednego gola w starciu z Manchesterem United. To jedyne spotkanie w trwającej edycji Premier League, którego Liverpool nie wygrał (1:1). W sumie w barwach Liverpoolu angielski pomocnik zagrał w 126 ligowych meczach i strzelił 18 bramek.

