defaultus3r 3 godziny temu Oceniono 3 razy 1

Wśród kibiców Chelsea nie ma homofobów (no, może poza Headhunters, ale oni na stadionie są zazwyczaj grzeczni). Za to idą w innym kierunku. Kilka lat wstecz śpiewali: "David Luiz - you're the love of my life / David Luiz - I'd let ya shag my wife!"...