Atalanta zdecydowała się na wykupienie Mario Pasalicia z Chelsea. Chorwacki pomocnik ma kosztować włoski klub 15 milionów euro. Do tej pory zawodnik grał we Włoszech na wypożyczeniu.

25-latek znalazł się w klubie z Bergamo w 2018 roku, kiedy trafił tu na roczne wypożyczenie, na którym pomógł już drużynie zakwalifikować się do rozgrywek Ligi Mistrzów. Pasalić jeszcze przed przedłużeniem wypożyczenia o kolejny sezon, podpisał także nowy kontrakt z Chelsea, który obowiązuje go do 2022 roku.

Chelsea pozyskała Pasalicia z Hajduka Split w lipcu 2014 roku za 2,5 miliona euro. Następnie pomocnik był wypożyczany do Elche, Monaco, Milanu, Spartaka Moskwa, czy wspomnianej Atalanty. W Serie A zagrał do tej pory 79 meczów, zdobył 15 goli i 7 razy asystował.

Atalanta Bergamo w sobotę pokonała Romę 2:1 w meczu 24. kolejki Serie A. Pasalić decydującą bramkę zdobył zaledwie 19 sekund po wejściu na murawę. Dzięki temu zwycięstwu jego klub umocnił się na czwartej pozycji tabeli Serie A.