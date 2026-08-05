Niespodzianki w Pucharze Polski! Zobacz, kto awansował

Wystartowała 73. edycja Pucharu Polski. W poprzednim sezonie w rozgrywkach triumfował Górnik Zabrze, który w finałowym meczu pokonał 2:0 Raków Częstochowa, po golach Roberto Massimo i Maksyma Khlana.

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Wystartował Puchar Polski. Co się działo w pierwszych meczach?

W środę, 5 sierpnia kibice mogli śledzić zmagania w ramach 1/64 finału Pucharu Polski. Trzy spotkania rozpoczęły się o godzinie 16:00. Podbeskidzie Bielsko-Biała pokonało 2:0 Hutnik Kraków, rezerwy Śląska wygrały 3:2 ze Stalą Stalowa Wola, a Znicz Pruszków triumfował w starciu z rezerwami ŁKS-u Łódź.

Pół godziny później na boisko wyszli piłkarze w Nowym Targu, gdzie Podhale gościło Chojniczankę. Gospodarze triumfowali 2:0. Dogrywkę oglądali kibice w Grudziądzu, w regulaminowym czasie gry Olimpia remisowała 3:3 ze Świtem Szczecin. W dodatkowych trzydziestu minutach gospodarze dwukrotnie trafiali do siatki, dzięki czemu wygrali 5:3.

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Niespodzianka w Poznaniu. Warta żegna się z rozgrywkami

Już na 1/64 finału przygodę z Pucharem Polski zakończyła Warta Poznań. Beniaminek pierwszej ligi przegrał na własnym stadionie 0:1 z Resovią Rzeszów, a zwycięskiego gola zdobył Jan Silny. Niespodzianki nie było w Łęcznej, gdzie miejscowy Górnik pokonał 2:0 KKS Kalisz. Walkower pozwolił awansować do kolejnej rundy Pogoni Siedlce. GKS Jastrzębie wycofał się z rozgrywek centralnych. W pozostałych spotkaniach o 18:00 Sandecja Nowy Sącz wygrała 3:0 z Rekordem Bielsko-Biała, a GKS Tychy 1:0 pokonał Zagłębie Sosnowiec.

Kolejny pierwszoligowiec żegna się z rozgrywkami. Sokół Kleczew eliminuje Unię Skierniewice po rzutach karnych

Do dużej niespodzianki doszło w ostatnim środowym meczu. Z rozgrywkami pożegnał się kolejny pierwszoligowiec. Dla Unii Skierniewice zbyt mocny okazał się Sokół Kleczew. Goście wyszli na prowadzenie po golu Wolińskiego. W drugiej połowie wyrównał Sabiłło, w związku z czym do wyłonienia zwycięzcy była potrzebna dogrywka. W niej Sokół ponownie prowadził dzięki trafieniu Adamskiego. Na tym emocje się jednak nie zakończyły. W drugiej minucie doliczonego czasu gry do wyrównania doprowadził Damian Makuch, o zwycięstwie musiały zadecydować rzuty karne. W nich lepszy okazał się drugoligowiec, który w serii jedenastek triumfował 4:1.

Wyniki meczów 1/64 finału Pucharu Polski: