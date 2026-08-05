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Niespodzianki w Pucharze Polski! Zobacz, kto awansował

Po letniej przerwie do gry wróciły nie tylko rozgrywki ligowe, ale również Puchar Polski. Najlepsi jeszcze nie przystąpili do rywalizacji, ale i tak nie zabrakło ciekawych spotkań. Doświadczyliśmy również niespodzianek. Z krajowym pucharem pożegnały się pierwszoligowe Warta Poznań i Unia Skierniewice. Drugi z zespołów odpadł z Sokołem Kleczew po rzutach karnych.
Warta Poznań - Resovia Rzeszów
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Wystartowała 73. edycja Pucharu Polski. W poprzednim sezonie w rozgrywkach triumfował Górnik Zabrze, który w finałowym meczu pokonał 2:0 Raków Częstochowa, po golach Roberto Massimo i Maksyma Khlana. 

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Wystartował Puchar Polski. Co się działo w pierwszych meczach?  

W środę, 5 sierpnia kibice mogli śledzić zmagania w ramach 1/64 finału Pucharu Polski. Trzy spotkania rozpoczęły się o godzinie 16:00. Podbeskidzie Bielsko-Biała pokonało 2:0 Hutnik Kraków, rezerwy Śląska wygrały 3:2 ze Stalą Stalowa Wola, a Znicz Pruszków triumfował w starciu z rezerwami ŁKS-u Łódź. 

Pół godziny później na boisko wyszli piłkarze w Nowym Targu, gdzie Podhale gościło Chojniczankę. Gospodarze triumfowali 2:0. Dogrywkę oglądali kibice w Grudziądzu, w regulaminowym czasie gry Olimpia remisowała 3:3 ze Świtem Szczecin. W dodatkowych trzydziestu minutach gospodarze dwukrotnie trafiali do siatki, dzięki czemu wygrali 5:3. 

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Niespodzianka w Poznaniu. Warta żegna się z rozgrywkami 

Już na 1/64 finału przygodę z Pucharem Polski zakończyła Warta Poznań. Beniaminek pierwszej ligi przegrał na własnym stadionie 0:1 z Resovią Rzeszów, a zwycięskiego gola zdobył Jan Silny. Niespodzianki nie było w Łęcznej, gdzie miejscowy Górnik pokonał 2:0 KKS Kalisz. Walkower pozwolił awansować do kolejnej rundy Pogoni Siedlce. GKS Jastrzębie wycofał się z rozgrywek centralnych. W pozostałych spotkaniach o 18:00 Sandecja Nowy Sącz wygrała 3:0 z Rekordem Bielsko-Biała, a GKS Tychy 1:0 pokonał Zagłębie Sosnowiec. 

Kolejny pierwszoligowiec żegna się z rozgrywkami. Sokół Kleczew eliminuje Unię Skierniewice po rzutach karnych 

Do dużej niespodzianki doszło w ostatnim środowym meczu. Z rozgrywkami pożegnał się kolejny pierwszoligowiec. Dla Unii Skierniewice zbyt mocny okazał się Sokół Kleczew. Goście wyszli na prowadzenie po golu Wolińskiego. W drugiej połowie wyrównał Sabiłło, w związku z czym do wyłonienia zwycięzcy była potrzebna dogrywka. W niej Sokół ponownie prowadził dzięki trafieniu Adamskiego. Na tym emocje się jednak nie zakończyły. W drugiej minucie doliczonego czasu gry do wyrównania doprowadził Damian Makuch, o zwycięstwie musiały zadecydować rzuty karne. W nich lepszy okazał się drugoligowiec, który w serii jedenastek triumfował 4:1. 

Wyniki meczów 1/64 finału Pucharu Polski: 

  • Podbeskidzie Bielsko-Biała - Hutnik Kraków 2:0 
  • Śląsk Wrocław II - Stal Stalowa Wola 3:2 
  • Znicz Pruszków - ŁKS Łódź II 3:1 
  • Podhale Nowy Targ - Chojniczanka 2:0 
  • Olimpia Grudziądz - Świt Szczecin 5:3 (po dogrywce) 
  • Warta Poznań - Resovia Rzeszów 0:1 
  • Górnik Łęczna - KKS Kalisz 2:0 
  • Pogoń Siedlce - GKS Jastrzębie 3:0 (walkower) 
  • Sandecja Nowy Sącz - Rekord Bielsko-Biała 3:0 
  • GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec 1:0 
  • Unia Skierniewice - Sokół Kleczew 2:2 (1:4 po rzutach karnych) 

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