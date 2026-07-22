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Niedawno grali w drugiej lidze. Znany klub wycofuje się z Pucharu Polski

Przed nami 73. edycja Pucharu Polski. Niestety z udziału w tych rozgrywkach musiała zrezygnować drużyna GKS-u Jastrzębie. Choć była to już tylko formalność, Polski Związek Piłki Nożnej oficjalnie podał tę wiadomość w środę 22 lipca.
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

O poważnych problemach finansowych śląskiego klubu piłkarskiego głośno było już od dawna. Dość powiedzieć, że sekcja piłkarska nie dokończyła poprzedniego sezonu na boiskach II ligi, a już w styczniu 2025 roku straciła głównego sponsora, Jastrzębską Spółkę Węglową. 

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Dramat GKS-u Jastrzębie wykorzysta Pogoń Siedlce

Tarapaty związane z brakiem pieniędzy spółki węglowej bardzo mocno odczuli zwłaszcza siatkarze oraz hokeiści z Jastrzębia-Zdroju. Piłkarze już wcześniej przestali być wspierani przez JSW, jednak w obliczu nowych problemów i tak nie dograli poprzedniego sezonu w II lidze. 

W rundzie wstępnej Pucharu Polski drużyna GKS-u miała powalczyć z Pogonią Siedlce. Wycofanie się Jastrzębian spowodowało, że pierwszoligowcy awansowali dalej bez gry, otrzymując tzw. wolny los. Są więc już w głównej drabince rozgrywek. 

"Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że w związku z nieprzystąpieniem klubu GKS Jastrzębie do rozgrywek w sezonie 2026/2027, mecz Rundy Wstępnej STS Pucharu Polski pomiędzy MKP Pogoń Siedlce a GKS Jastrzębie nie odbędzie się, a drużyna MKP Pogoń Siedlce otrzymuje wolny los" - czytamy na oficjalnej stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej.  

W Jastrzębiu-Zdroju piłka nożna jednak nadal będzie obecna. Do rybnickiej B klasy zgłoszono zespół GKS 62 Jastrzębie. 

Runda wstępna PP jest zaplanowana na 4-5 sierpnia. Od 2 września rozpocznie się turniej główny krajowego pucharu. Zobaczymy w nim 11 wygranych z rundy wstępnej, 16 zwycięzców pucharowych na szczeblu regionalnym, 14 najlepszych ekip z I ligi oraz wszystkie drużyny z Ekstraklasy (pięć z nich zacznie od 1/16 finału: Lech Poznań, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa oraz GKS Katowice). Finał 73. edycji odbędzie się tradycyjnie 2 maja 2027 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Zwycięzca zyska prawo gry w eliminacjach Ligi Europy w sezonie 2027/28. Tytułu sprzed roku będzie bronił Górnik Zabrze. 

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