Powrót na stronę główną

Trener Górnika przemówił po wygranej w Pucharze Polski. "To jest dla nich"

Górnik Zabrze zwycięzcą Pucharu Polski. Górnicy w finałowym starciu okazali się lepsi od Rakowa Częstochowa, triumfując 2:0. To siódmy puchar w historii śląskiego klubu. Po spotkaniu głos zabrał szkoleniowiec mistrzów, Michal Gasparik.
Michal Gasparik
PAP/Leszek Szymański

Górnik Zabrze napisał historię. Górnicy po 54 latach ponownie triumfowali w rozgrywkach Pucharu Polski, zdobywając siódmy krajowy czempionat. W finale pokonali 2:0 Raków Częstochowa, dzięki trafieniom Massimo i Khlana. 

Zobacz wideo Wielki Mazurek i wielka Jagiellonia. Sokołowski: Skauci zapamiętali piłkarzy

Trener Górnika nie krył radości po triumfie. "To jest paliwo" 

W rozmowie z TVP Sport radości po wielkim triumfie nie krył trener Górnika Zabrze, Michal Gasparik, który podkreślał, że zespół chciał wygrać przede wszystkim dla kibiców. Fani z Zabrza na triumf w Pucharze Polski czekali ponad pół wieku. 

- To jest dla tych ludzi, to co powiedziałem przed meczem, to jest dla nich. Tak długo czekali, ale chłopacy dzisiaj na boisku taktycznie bez błędów, wszystko zrobili, tak jak zaplanowaliśmy - podkreślał w rozmowie z TVP Sport Michal Gasparik. 

Zobacz też: Czekali na to 54 lata. Górnik Zabrze wygrał Puchar Polski [ZAPIS RELACJI]

"Dziękuje Górnikowi, że dał mi szansę" 

Szkoleniowiec Górnika Zabrze podziękował również władzom Górnika Zabrze za szansę, jaką otrzymał w klubie i możliwość zbudowania triumfatora krajowych rozgrywek

- Pięć lat i cztery razy, nie jest to mało. Bardzo się cieszę, że wygraliśmy, że nie jest to tylko na Słowacji, ale też za granicą. Dziękuje Górnikowi za to, że dał mi szansę w Polsce, nie jest łatwo ze Słowacji trafić jako trener za granicę, jestem szczęśliwy. 

Górnik Zabrze dzięki pracy trenera Gasparika wrócił w Polsce na piłkarski szczyt. Górnicy mogą w tym sezonie zdobyć nawet podwójną koronę, jeśli do triumfu w Pucharze Polski dołożą mistrzostwo Ekstraklasy. Do liderującego Lecha tracą trzy punkty, Ligę śląski zespół ostatni raz wygrał w 1988 roku. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to:

Quiz dla fanów polskiego sportu. Ile wiesz o najsłynniejszych sportowcach? Komplet poza zasięgiem
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.