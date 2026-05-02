Boniek podsumował finał Pucharu Polski. "Nareszcie"

Historyczny dzień dla Górnika Zabrze. Podopieczni Michala Gasparika 2 maja 2025 roku zdobyli dla klubu pierwszy od 54 lat Puchar Polski. Podczas wielkiego finału "Pucharu Tysiąca Drużyn" Zabrzanie pokonali na PGE Narodowym Raków Częstochowa 2:0.

Klub z Zabrza do przerwy prowadził w finałowym spotkaniu do przerwy po trafieniu Roberto Massimo. Wynik na 2:0 ustalił w 65. minucie Maksym Chłań. W doliczonym czasie gry za brutalny faul na Lukasie Podolskim czerwoną kartką ukarany został Brunes.

Dla Górnika pierwszy od ponad połowy wieku Puchar Polski ma dodatkowe znaczenia. Duża część kibiców zespołu nie ma prawa pamiętać wydarzeń z 1974 roku, więc jest to dla nich pierwsze trofeum w tych rozgrywkach, które trafi do klubowej gabloty.

Boniek pogratulował Górnikowi

Na meczu obecny był była legenda reprezentacji Polski i były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. 70-latek, jak to ma w zwyczaju, podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat finałowego rozstrzygnięcia meczu Górnika z Rakowem, gratulując Zabrzanom wyczekanego trofeum. "Zibi" zwrócił także uwagę na to, iż zwycięstwo piłkarzy z Zabrza było całkowicie zasłużone. "Gratulacje. Nareszcie. Górnik Zabrze z Pucharem Polski. PS. Całkowicie zasłużone zwycięstwo" - czytamy we wpisie Bońka na portalu "X.com".

Dzięki zwycięstwu w Pucharze Polski Górnik Zabrze zapewnił sobie udział w kwalifikacjach do Ligi Europy. Podopieczni Michala Gasparika mają jednak szansę powalczyć o Ligę Mistrzów, gdyż w tabeli Ekstraklasy zajmują drugie miejsce ze stratą trzech punktów do liderującego Lecha Poznań na cztery kolejki przed końcem sezonu. Dzięki świetnym występom polskich drużyn w europejskich pucharach Polska w przyszłym sezonie może wystawić dwa zespoły w kwalifikacjach do Champions League.