Tyle zarobił Górnik za triumf w Pucharze Polski. To nie żart

Drugiego maja w Polsce obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, od 12 lat ten dzień jest wyjątkowy również dla piłkarskich kibiców, za sprawą finału Pucharu Polski. W decydującym spotkaniu tegorocznych rozgrywek zmierzyły się Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.

Pewny triumf Górnika. Puchar Polski wraca do Zabrza po 54 latach

Górnik Zabrze ostatni raz triumfował w rozgrywkach Pucharu Polski 1972 roku, barwy Górników reprezentował wówczas obecny na Stadionie Narodowym, legendarny Włodzimierz Lubański. Po 54 latach krajowe trofeum wróciło do Zabrza. Strzelanie na Narodowym Górnik rozpoczął w 32. minucie, do siatki trafił wówczas Robert Massimo.

Podopieczni trenera Michala Gasparika w pełni kontrolowali spotkanie, wynik meczu podwyższyli w drugiej części gry. W 65. minucie na 2:0 trafił Josema. Więcej goli na Stadionie Narodowym nie oglądaliśmy, Górnik pokonał Raków 2:0, zdobywając siódmy Puchar Polski w swojej historii.

Tyle zarobiły Górnik i Raków za finał Pucharu Polski

Gra w finale Pucharu Polski wiąże się ze sporym zastrzykiem gotówki. Szczególnie dobrze zarobił Górnik, do zwycięzcy trafia bowiem aż 5 milionów złotych, przegrany Raków otrzyma za finałowe starcie 1 milion złotych. Warto dodać, że nagradzane finansowo są również awanse do kolejnych rund krajowego czempionatu.

Nagrody finansowe za udział w Pucharze Polski

zdobywca Pucharu Polski – 5 mln zł

finalista Pucharu Polski – 1 mln zł

półfinaliści Pucharu Polski – 380 tys. zł

ćwierćfinaliści Pucharu Polski – 190 tys. zł

zespoły, które odpadły w 1/8 finału Pucharu Polski – 90 tys. zł

drużyny wyeliminowane w 1/16 finału Pucharu Polski – 45 tys. zł

przegrani w I rundzie Pucharu Polski – 15 tys. zł

Górnicy mogą zdobyć w tym sezonie podwójną koronę, są wiceliderem ligowej tabeli, z trzema punktami straty do Lecha Poznań.