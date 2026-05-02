Tyle zarobił Górnik za triumf w Pucharze Polski. To nie żart

Górnik Zabrze po raz siódmy w swojej historii zdobył Puchar Polski. Górnicy w finałowym starciu pokonali 2:0 Raków Częstochowa. Finaliści krajowego czempionatu mogą liczyć na spory zastrzyk gotówki. Tyle za finał Pucharu Polski zarobiły Górnik i Raków.
Finał Pucharu Polski Górnik Zabrze - Raków Częstochowa
PAP/Piotr Nowak

Drugiego maja w Polsce obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, od 12 lat ten dzień jest wyjątkowy również dla piłkarskich kibiców, za sprawą finału Pucharu Polski. W decydującym spotkaniu tegorocznych rozgrywek zmierzyły się Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. 

Pewny triumf Górnika. Puchar Polski wraca do Zabrza po 54 latach 

Górnik Zabrze ostatni raz triumfował w rozgrywkach Pucharu Polski 1972 roku, barwy Górników reprezentował wówczas obecny na Stadionie Narodowym, legendarny Włodzimierz Lubański. Po 54 latach krajowe trofeum wróciło do Zabrza. Strzelanie na Narodowym Górnik rozpoczął w 32. minucie, do siatki trafił wówczas Robert Massimo. 

Podopieczni trenera Michala Gasparika w pełni kontrolowali spotkanie, wynik meczu podwyższyli w drugiej części gry. W 65. minucie na 2:0 trafił Josema. Więcej goli na Stadionie Narodowym nie oglądaliśmy, Górnik pokonał Raków 2:0, zdobywając siódmy Puchar Polski w swojej historii. 

Tyle zarobiły Górnik i Raków za finał Pucharu Polski 

Gra w finale Pucharu Polski wiąże się ze sporym zastrzykiem gotówki. Szczególnie dobrze zarobił Górnik, do zwycięzcy trafia bowiem aż 5 milionów złotych, przegrany Raków otrzyma za finałowe starcie 1 milion złotych. Warto dodać, że nagradzane finansowo są również awanse do kolejnych rund krajowego czempionatu. 

Nagrody finansowe za udział w Pucharze Polski 

  • zdobywca Pucharu Polski – 5 mln zł
  • finalista Pucharu Polski – 1 mln zł
  • półfinaliści Pucharu Polski  – 380 tys. zł
  • ćwierćfinaliści Pucharu Polski – 190 tys. zł
  • zespoły, które odpadły w 1/8 finału Pucharu Polski – 90 tys. zł
  • drużyny wyeliminowane w 1/16 finału Pucharu Polski – 45 tys. zł
  • przegrani w I rundzie Pucharu Polski – 15 tys. zł

Górnicy mogą zdobyć w tym sezonie podwójną koronę, są wiceliderem ligowej tabeli, z trzema punktami straty do Lecha Poznań. 

