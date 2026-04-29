Finał Pucharu Polski to z pewnością jeden z najbardziej prestiżowych meczów sezonu w polskiej piłce klubowej. Jego stawką jest nie tylko trofeum, ale także gwarancja gry w eliminacjach do kolejnej edycji Ligi Europy. Tym razem zmierzą się o to Górnik Zabrze oraz Raków Częstochowa. Ostatnią niewiadomą pozostawał wybór sędziego. Wątpliwości zostały rozwiane w środę.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Nalepka: Udowodnił, że jest w stanie grać, wytrzymał to ciśnienie

Wtedy to oficjalny komunikat w sprawie nominacji arbitrów wydał Polski Związek Piłki Nożnej. - Po raz drugi w swojej sędziowskiej karierze Jarosław Przybył poprowadzi finałowe spotkanie STS Pucharu Polski. 50-letni arbiter z Kluczborka będzie głównodowodzącym zespołu sędziowskiego w meczu Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa, który zostanie rozegrany w sobotę, 2 maja o godzinie 16:00 na PGE Narodowym w Warszawie - czytamy na stronie związku.

Jarosław Przybył swój pierwszy finał tych rozgrywek sędziował 12 lat temu, a więc w sezonie 2013/14. Wówczas po trofeum sięgnął Zawisza Bydgoszcz, który po rzutach karnych (0:0, p.k. 6:5), pokonał Zagłębie Lubin. Był to zarazem pierwszy finał rozegrany na Stadionie Narodowym.

Oto pełen skład sędziowski na finał Pucharu Polski

Ekipę sędziowską uzupełnią Sebastian Mucha oraz Marcin Lisowski, którzy pomagać będą Przybyłowi na liniach. Arbitrem technicznym będzie Łukasz Kuźma, a sędzią rezerowowym - Maciej Kosarzecki. - Kolegium Sędziów na arbitrów VAR wyznaczyło Bartosza Frankowskiego oraz Damiana Sylwestrzaka. Ta dwójka zasiądzie przed monitorami w Centrum VAR w PZPN. Natomiast Patryk Gryckiewicz oraz Tomasz Listkiewicz będą gotowi do ewentualnej pracy w tradycyjnym wozie VAR, który jest zabezpieczenie dla Centrum VAR - dodano w komunikacie.

Finał Pucharu Polski pomiędzy Górnikiem Zabrze a Rakowem Częstochowa odbędzie się w sobotę 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. Początek o godz. 16:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.