Jarosław Królewski zabrał głos po kompromitacji Wisły Kraków w PP

Wisła Kraków odpadła z Pucharu Polski na etapie 1/8 finału. Lepsza od drużyny Mariusza Jopa okazała się Zawisza Bydgoszcz, a więc zespół z III ligi. Wisła przegrała aż 1:4, a jedynego gola dla lidera I ligi strzelił Ardit Nikaj. "Zawisza robi dziś Wiśle Kraków to, co zazwyczaj w tym sezonie Wisła Kraków robiła swoim przeciwnikom" - pisali eksperci w mediach społecznościowych. W ten sposób Wisła nie powalczy o wygranie Pucharu Polski jak w pamiętnym sezonie 23/24.
Po zakończeniu spotkania Jarosław Królewski opublikował długi wpis na portalu X. W nim prezes Wisły m.in. pogratulował Zawiszy awansu do ćwierćfinału Pucharu Polski.
"Dla tych, którzy dziś wyleją pomyje na drużynę Wisły Kraków i sztab trenerski: Wisła Kraków to ludzie, w których wierzę każdego dnia. Będę ich wspierał na dobre i na złe, niezależnie od trudnych momentów. Można więc oszczędzić sobie zbędnych komentarzy - co nie oznacza, że nie dostrzegam rzeczy pozornie niewidocznych. Za kilka dni kolejny mecz. Który po prostu należy wygrać" - pisze Królewski.
"Dziś moje wyrazy szacunku płyną do Bydgoszczy. Nauczymy się przegrywać w pojedynkach, w których na przegraną po prostu zasłużyliśmy. Możemy różnić się w wielu kwestiach, ale takie momenty zawsze niosą ze sobą pewną nostalgię i przesłanie. Wielki szacunek dla kibiców obu drużyn (wiem, że nie pałamy do siebie szczególną sympatią), którzy licznie stawili się na stadionie. Dystans między profesjonalną piłką a tym, co widzicie na co dzień, wcale nie jest tak duży, jak może się wydawać. Udowodnione jest to naukowo od wielu lat" - dodaje prezes Wisły.
W ten sposób Wisła może się skupić już tylko na ligowej rywalizacji. Tam Wisła jest liderem z 42 punktami po 18 meczach i ma dziesięć punktów przewagi nad drugą Pogonią Grodzisk Mazowiecki. W niedzielę Wisła zagra na wyjeździe z ŁKS-em i to będzie jej ostatnie spotkanie w tym roku.
Wisła jest na dobrej drodze do tego, by awansować do Ekstraklasy i wrócić na najwyższy poziom rozgrywkowy po trzech latach przerwy. Jak do tego podchodzi Jarosław Królewski?
- Na tę chwilę w moich wyliczeniach prawdopodobieństwo awansu wynosi powyżej 90 proc. Podchodzę do tego z dużą pokorą, bo znam trochę tę ligę. Ona jest bardzo irracjonalna i trzeba być ostrożnym. Jesteśmy blisko tego, żeby myśleć o tym awansie. A to, co jest moim zdaniem kluczowe, to to, że my po prostu gramy dobrze! To nie są punkty, które są zbierane w sposób przypadkowy, jest tam konsekwencja - opowiadał prezes Wisły w wywiadzie z Kacprem Sosnowskim ze Sport.pl.
