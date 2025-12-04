Powtarzają jedno słowo po klęsce Wisły w PP. Trudno się nie zgodzić

Wydawało się, że szczęście uśmiechnęło się do Wisły Kraków. Wielokrotny mistrz kraju mierzył się w 1/8 Pucharu Polski z Zawiszą Bydgoszcz, która na co dzień występuje w 3. lidze i na tej fazie rozgrywek jest uważana za absolutnego kopciuszka. Ale choć czwartkowy mecz rozpoczął się od prowadzenie faworytów, to ostatecznie Wisła przegrała go aż 1:4!

Tak eksperci skomentowali klęskę Wisły Kraków

Po spotkaniu i w jego trakcie sypały się komentarze na portalu "X". Eksperci nie mogli uwierzyć, jak słabo prezentowała się drużyna Mariusza Jopa. Litości nie miał dla niej chociażby Mateusz Prochwicz. - Można odpaść, ale w ten sposób, to jest jednak nie wstyd, a pieprzona kompromitacja. Wisła przestała grać po karnym dla Zawiszy - stwierdził autor podcastu o Wiśle Kraków.

Bardzo negatywnie poczynania wielokrotnych mistrzów Polski ocenił też Dominik Budziński z "Meczyków". - Spektakularnie posypała się Wisła. Kompromitacja - skwitował dziennikarz.

Ciekawy wniosek wysnuł Piotr Potępa. - Zawisza robi dziś Wiśle Kraków to co zazwyczaj w tym sezonie Wisła Kraków robiła swoim przeciwnikom. Co za mecz w Bydgoszczy - podkreślił dziennikarz.

Wisłę Kraków do innego popularnego klubu porównał Dawid Zieliński. - Wisła wzięła przykład z Pogoni (Szczecin) - podsumował prowadzący podcast "Skazani na Pogoń".

Jakub Olkiewicz, który trzymał w czwartek kciuki za Zawiszę, skomentował porażkę Wisły w dość żartobliwy sposób. - Jak wchodzili Rodado z Dudą, to jeszcze poprawiłem klątwą w domu: zobaczycie, teraz już Wisła ogarnie - zdradził popularny dziennikarz i youtuber.

"Niesamowita kompromitacja Wisły i perfekcyjny mecz Zawiszy. Podpuścili przez pierwsze 15 minut, potem skasowali" - ocenił Piotr Majchrzak.