Trener klubu Ekstraklasy nie ukrywa po kompromitacji w PP. "Wstyd"
Korona Kielce była o krok od awansu do ćwierćfinału Pucharu Polski, ale ostatecznie sensacyjnie przegrała z drugoligową Chojniczanką Chojnice. Decydująca okazała się czerwona kartka, którą obejrzał Pau Resta. Po smutnym dla kielczan spotkaniu nie hamował się Jacek Zieliński. - To był fatalny mecz. Kompromitacja. Mnie jest po ludzku wstyd - stwierdził trener Korony.
Lech Poznań - Korona Kielce 2:0. Trener Jacek Zieliński
Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl

Korona Kielce w tym sezonie prezentuje przyzwoitą formę. Z 23 punktami na koncie jest obecnie 8. drużyną Ekstraklasy. I choć ostatnio gra nieco gorzej, to kibice raczej spodziewali się, że bez problemu awansuje do ćwierćfinału Pucharu Polski. Ekipa Jacka Zielińskiego mierzyła się w końcu z Chojniczanką Chojnice, która nie tylko gra w 2. lidze, ale nawet nie radzi sobie w niej specjalnie dobrze (dopiero 11. miejsce w tabeli).

Zieliński nie gryzł się w język. Tak skomentował porażkę Korony

Do pewnego momentu drużyna z Kielc zdawała się iść po awans do ćwierćfinału Pucharu Polski. W siódmej minucie doliczonego czasu czerwoną kartkę otrzymał jednak Hiszpan Pau Resta, a chwilę później bramkę na wyrównanie (1:1) strzeliła Chojniczanka. Doszło do dogrywki, w której nie padły żadne gole, ale osłabiona Korona nie była w stanie przeprowadzać skutecznych ataków. W rzutach karnych natomiast lepszy okazał się zespół z Betlic 2. ligi.

Rozczarowania po czwartkowym spotkaniu nie ukrywał Jacek Zieliński, trener Korony Kielce:

- Gratuluję Chojniczance. Dla nich to wielka sprawa. My się skompromitowaliśmy dziś. Mogę tylko przeprosić kibiców, którzy tutaj przyjechali. Wiem, że to nie będzie żadna rekompensata. Nie zrobiliśmy nic. To jest moja porażka, porażka drużyny. Dziś zawiodło wszystko. Jeśli gramy z zespołem, który gra dwie klasy niżej to musi być to widać. Tego nie było. To był fatalny mecz. Kompromitacja. Mnie jest po ludzku wstyd - podsumował szkoleniowiec, cytowany przez Mateusza Żelaznego na portalu "X".

Korona Kielce następne spotkanie rozegra w poniedziałek, 8 grudnia. Jej rywalem w 18. kolejce Ekstraklasy będzie Wisła Płock.

