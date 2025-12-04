Sprawili największą sensację w PP. "Jakim cudem on jeszcze gra w III lidze?"

Polonia Bytom radzi sobie bardzo dobrze w I lidze. Mimo że jest beniaminkiem, to plasuje się na wysokiej, 3. lokacie. Piłkarzy nie zdekoncentrowały nawet plotki krążące wokół trenera Łukasza Tomczyka, jakoby miał odejść po rundzie jesiennej i objąć Raków Częstochowa. Dlatego też to Polonia była faworytem do awansu do ćwierćfinału Pucharu Polski. Tym bardziej że w środowe popołudnie jej rywalem była trzecioligowa Avia Świdnik. A jednak doszło do sensacji! "W tym meczu było wszystko: emocje, mnóstwo goli, rzuty karne, czerwona kartka, a nawet... nietypowa awaria" - pisał Bartosz Królikowski ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Bułka został ambasadorem! Wielka chwila, wielka rzecz

Andrij Remeniuk bohaterem Avii Świdnik

Po tym spotkaniu na wyróżnienie zasłużył szczególnie jeden piłkarz - Andrij Remeniuk. Co takiego zrobił Ukrainiec? Nie dość, że rozegrał całe spotkanie, to jeszcze trzykrotnie zapisał się w protokole meczowym. Wprawdzie gola strzelić się nie udało, ale zaliczył aż trzy asysty i mocno przyczynił się do triumfu własnej drużyny - 4:2.

Po meczu posypały się pochwały pod jego adresem. "Trzeba przyznać, że Andrij Remeniuk jest piłkarz. Nie wiem, jakim cudem on jeszcze gra w 3. lidze" - zastanawiał się Dominik Pasternak z TVP Sport. "Straszny gaz, ale i prowadzenie piłki przy tym nienaganne" - dodawał Marcin Borzęcki z Eleven Sports i Kanału Sportowego. Zawodnikiem Avii zachwycali się też kibice. "Pół roku maksymalnie jeszcze pogra, ale racja zdecydowanie za długo w 3 lidze siedzi. IMO najlepszy piłkarz tej ligi bez podziału na pozycje", "Remenyuk klasa. Świetny mecz dzisiaj. MVP" - pisali. W tej kampanii już sześciokrotnie udało mu się strzelić gola, a trzy razy zanotował ostatnie podanie.

Jednak na pochwały zasługuje cały zespół. "Trzecioligowa Avia Świdnik w ćwierćfinale STS Pucharu Polski! Wyeliminować Polonię Bytom to ogromna sprawa, bo to drużyna, której praktycznie nie zdarzają się wpadki. Kolejny raz potwierdza się siła 3. ligi, gr. IV. Avia pewnie grałaby o awans 2. lidze, a może nie awansować z 3" - pisał Pasternak. "Avia Świdnik, wow. Uwielbiam takie historie" - dodawał Mateusz Hawrot z Meczyki.pl. Avia została pierwszą drużyną z III ligi od sezonu 2022/23, która zameldowała się w ćwierćfinale PP. Ostatnią, która tego dokonała, była Lechia Zielona Góra.

Zobacz też: Wystarczyło 45 minut. Tak Włosi podsumowali Zielińskiego.

Avia Świdnik jedną z największych sensacji sezonu

Ekipa ze Świdnika od początku PP sprawia sensację za sensacją. Już w pierwszej rundzie wyeliminowała faworyzowany Ruch Chorzów i to aż 3:1. Następnie rozprawiła się z Flotą Świnoujście (3:0), ćwierćfinalistą PP z 2013 roku. A teraz pewnie pokonała rewelację I ligi, Polonię Bytom. I na tym zatrzymywać się wcale nie zamierza. Z rundy na rundę aspiracje wzrastają. Spore nadzieje Avia wiąże też z III ligą. Obecnie prowadzi w grupie IV z dorobkiem 40 punktów po 19 spotkaniach. Ma jedno "oczko" przewagi nad KSZO Ostrowiec.