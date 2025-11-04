Hit za hitem! Znamy pary 1/8 finału Pucharu Polski

W Pucharze Polski pozostało już tylko 16 drużyn. Nie brakuje faworytów, na czele z Rakowem Częstochowa, Lechem Poznań, czy Jagiellonią Białystok. Jednak po drodze miało miejsce także parę niespodzianek.

Losowanie 1/8 finału Pucharu Polski

Z rywalizacją pożegnała się m.in. Legia Warszawa. Obrońca tytułu poległ z Pogonią Szczecin po golu strzelonym w dogrywce przez Adriana Przyborka. - Sensacja, może dużo powiedziane, ale niespodzianka - na pewno tak - ocenił wynik tego meczu Jakub Wawrzyniak tuż przed losowaniem 1/8 finału Pucharu Polski. Z kolei Lech Poznań niespodziewanie męczył się z Gryfem Słupsk, ale ostatecznie zatriumfował 2:1.

W losowaniu 1/8 finału Pucharu Polski udział wzięły: Avia Świdnik, Chojniczanka Chojnice, GKS Katowice, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Korona Kielce, Lech Poznań, Lechia Gdańsk, Piast Gliwice, Pogoń Szczecin, Polonia Bytom, Raków Częstochowa, Śląsk Wrocław, Widzew Łódź, Wisła Kraków oraz Zawisza Bydgoszcz. Transmisję z tego wydarzenia można było śledzić na antenie TVP Sport.

W tej rundzie nie zabraknie szlagierów, takich jak mecz Piast Gliwice - Lech Poznań, Pogoń Szczecin - Widzew Łódź. Niespodzianka tego pucharu Polski - Avia Świdnik zmierzy się z Polonią Bytom. Z kolei Zawisza Bydgoszcz podejmie Wisłę Kraków.

Pary 1/8 finału Pucharu Polski

Piast Gliwice - Lech Poznań

Avia Świdnik - Polonia Bytom

Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków

Pogoń Szczecin - Widzew Łódź

Chojniczanka Chojnice - Korona Kielce

Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze

GKS Katowice - Jagiellonia Białystok

Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa

Mecze 1/8 finału Pucharu Polski odbędą się jeszcze w tym roku. Spotkania zaplanowano na dni 2-4 grudnia. W przypadku par z tej samej ligi - starcia są rozgrywane na stadionie zespołu, który był wylosowany jako pierwszy. Jeśli nie, to spotkania odbędą się na stadionach tych drużyn, które grają w niższej lidze.