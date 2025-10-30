Powrót na stronę główną
Była 117. minuta, gdy wydarzył się największy koszmar Legii! Cały stadion zamilkł
Piłkarze Legii Warszawa po 343 minutach wreszcie strzelili gola przed własną publicznością. Nic im to jednak nie dało, bo i tak przegrali u siebie po dogrywce z Pogonią Szczecin 1:2 i odpadli z rozgrywek!
Legia - Pogoń
screen

Była 58. minuta meczu. Właśnie wtedy Mor Ndiaye prostopadle ze środka boiska podał do Kamila Grosickiego. 37-letni reprezentant Polski po raz kolejny pokazał, dlaczego jest powoływany do kadry przez selekcjonera Jana Urbana. Skrzydłowy Pogoni Szczecin zabawił się w polu karnym z Kapuadim, minął go na zamach, położył na boisku i strzelił do siatki z ośmiu metrów. Grosicki nie cieszył się z gola, podniósł tylko ręce ku górze, przeżegnał się, bo od kilku dni jest w żałobie po śmierci babci. 

Wielkie emocje w Warszawie. Zadecydowała dogrywka

Trzynaście minut później Kamil Grosicki został zmieniony przez Adriana Przyborka przy stanie 1:0 dla Pogoni. Już bez niego w składzie szczecinianie stracili gola. W 77. minucie Valentin Cojocaru kapitalnie obronił strzał głową Ermala Krasniqiego. Po chwili Juergen Elitim dośrodkował z lewej strony, a tym razem Kamil Piątkowski strzałem głową z pięciu metrów trafił do siatki. Kibice Legii mogli odetchnąć z ulgą, bo w tym momencie zespół wrócił do gry o Puchar Polski. Warszawianie zdobyli też gola przed własną publicznością po aż 343 minutach przerwy. 

Tak naprawdę jednak zamiast 1:1, powinno być 1:2, ale tuż po golu Grosickiego fatalną sytuację zmarnował Sam Greenwood, który nie trafił w bramkę z zaledwie czterech metrów.

W efekcie doszło do dogrywki. W niej to Pogoń miała jako pierwsza 100 proc. okazję. W 113. minucie Mor Ndiaye fatalnie jednak strzelił głową z ośmiu metrów. W 118. minucie Cojocaru kapitalnie obronił strzał z dwóch metrów Damiana Szymańskiego. W odpowiedzi goście zagrali kontrę, po której Adrian Przyborek z pięciu metrów zdobył zwycięskiego gola! Piękną asystę przy tym trafieniu miał Musa Juwara. 

I jeszcze wróćmy do pierwszej połowy. W niej obie drużyny zawiodły. Legia Warszawa oddała w tej części sześć strzałów i tylko jeden celny. Miała zaledwie jedną 100 proc. okazję. W 43. minucie Claude Goncalves przypadkowo dostał piłkę na 10 metrze i niepilnowany przez nikogo, fatalnie przestrzelił. Osiem minut wcześniej ten sam zawodnik wbiegł w pole karne, uciekł pod linię końcową, dośrodkował, a Cojocaru na drugim metrze odbił piłkę na słupek, a potem ta znalazła się w jego rękach. Goście? Do przerwy jeden strzał, niecelny. I to by było na tyle. Wiele mówiło się za to o Szymonie Marciniaku, który nie ukarał Musy Juwary za faul na Arkadiuszu Recy. Więcej o tym zdarzeniu napisaliśmy tutaj.

Teraz oba zespoły wrócą do PKO BP Ekstraklasy. Legia Warszawa w niedzielę 2 listopada (godz. 20.15) zagra na wyjeździe z Widzewem Łódź, a Pogoń Szczecin dzień później (godz. 18) zmierzy się na wyjeździe z Wisłą Płock.  

Losowanie 1/8 finału Pucharu Polski odbędzie się 4 listopada o godz. 12.  

Legia - Pogoń Szczecin 1:2 po dogrywce, 1:1 (0:0)

  • Bramki: Piątkowski (77.) - Grosicki (58.), Przyborek (117.). 
  • Legia: Kobylak - Stojanović (105. Wszołek), Piątkowski Ż, Kapuadi Ż, Reca (45. Vinagre) - Szymański Ż, Goncalves (66. Elitim) - Chodyna, K. Urbański (66. Biczachczian), Krasniqi - Rajović (66. Colak). 
  • Pogoń: Cojocaru - Wahlqvist, Keramitsis, Huja, Koutris (105. Borges) - Juwara, Ndiaye Ż, Ulvestad (105. Biegański), Greenwood (87. Smoliński) - Mukairu (60. Molnar Ż), Grosicki (71. Przyborek Ż). 

Inne czwartkowe wyniki 1/16 finału Pucharu Polski:

  • Gryf Słupsk - Lech Poznań 1:2 (0:2)
  • Miedź Legnica - Jagiellonia Białystok 2:3 (1:1)
  • Arka Gdynia - Górnik Zabrze 1:2 (1:1)

