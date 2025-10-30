Sceny w PP! Gol w 20. sekundzie, a potem taki zwrot. Wszyscy ruszyli do bramkarza

Była zaledwie 20. sekunda meczu 1/16 finału Pucharu Polski: Arka Gdynia - Górnik Zabrze. Goście źle wybili piłkę z pola karnego, a po chwili był przy niej Tornike Gaprindaszwili. Gruzin bardzo dobrze po ziemi podał wzdłuż bramki na czwarty metr. Tam nieobstawiony przez nikogo Edu Espiau tylko dostawił nogę i gospodarze cieszyli się z prowadzenia.

Dwa gole Górnika Zabrze po stałych fragmentach gry

Górnik Zabrze w pierwszej połowie stracił nie tylko bramkę, ale też swojego podstawowego stopera - Rafała Janickiego. W 21. minucie doświadczony, 33-letni zawodnik opuścił boisko z powodu kontuzji.

Już bez niego w składzie lider PKO BP Ekstraklasy wyrównał. W 33. minucie Erik Janza krótko rozegrał rzut rożny. Piłkę otrzymał Lukas Ambros i popisał się pięknym strzałem z 18 metrów w długi róg. Bramkarz Jędrzej Grobelny rzucił się do piłki, ale nie był w stanie jej dosięgnąć.

W drugiej połowie lepsi byli zabrzanie. W 60. minucie Patrik Hellebrand strzelił z 20 metrów w poprzeczkę. Dziesięć minut później Maksym Khlan świetnie przejął podanie bramkarza gospodarzy w polu karnym gospodarzy, strzelił z ośmiu metrów, ale został zablokowany.

Goście dopięli swego w 88. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego piłkę wepchnął z metra do siatki obrońca Kryspin Szcześniak. W doliczonym czasie Tomasz Loska świetnie obronił mocny strzał z wolnego z kąta Marca Navarro. Po ostatnim gwizdku golkiper Górnika utonął w objęciach kolegów, którzy dziękowali mu za tę interwencję i uratowanie zwycięstwa. Ostatecznie Górnik Zabrze wygrał 2:1 i awansował do 1/8 finału Pucharu Polski.

W niedzielę, 2 listopada oba te zespoły spotkają się znów ze sobą - tym razem w PKO BP Ekstraklasie. Mecz odbędzie się w Zabrzu. Początek o godz. 12.15.

W czwartek odbędzie się jeszcze jeden mecz Pucharu Polski. W hicie tej fazy rozgrywek Legia Warszawa podejmie Pogoń Szczecin. Początek spotkania o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

Inne czwartkowe wyniki Pucharu Polski: