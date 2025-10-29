Wisła Kraków oraz Hutnik Kraków wpadły na siebie w drugiej rundzie Pucharu Polski - było to ich pierwsze spotkanie od 5 marca 1997 r. Triumfatorzy rozgrywek sprzed roku byli faworytami, jednak mieli spore trudności i wygrali 1:0 po efektownym golu Kacpra Dudy z rzutu wolnego. A bez echa nie przeszło to, co miało miejsce na trybunach.

Kibice Hutnika Kraków wywiesili wulgarny transparent uderzający w Wisłę Kraków

Kibice drugoligowca przygotowali haniebny transparent uderzający w lokalnego rywala. Znalazła się na nim przekreślona biała gwiazda, czyli symbol Wisły, oraz słowa: "Śmierć wiślackiej k***ie". A to nie było wszystko.

"Skandaliczna oprawa na stadionie Hutnika. W uzupełnieniu do flagi każdy kibic dostał karton ze skrótem ŚWK, który pewnie będzie mógł sobie wziąć na pamiątkę do domu. Rak piłki. Bez względu na kolor szalika" - napisał w serwisie X dziennikarz Mateusz Miga. Do tekstu załączył zdjęcie bulwersującej oprawy.

transparent kibiców Hutnika Kraków na meczu z Wisłą Kraków w Pucharze Polski zdjęcie z https://x.com/MateuszMiga/status/1983525036117139561

Kibice Hutnika Kraków próbowali zaatakować fanów Wisły Kraków przed meczem. Policja użyła gazu

Napięta atmosfera tego spotkania dała o sobie znać jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. Kibice gości zostali otoczeni kordonem policyjnym na czas przemarszu z ulicy Ptaszyckiego na stadion. Gdy ruszyli, zrobiło się gorąco.

"W stronę miłośników Białej Gwiazdy poleciały obelgi, a część kibiców gospodarzy próbowała przedrzeć się przez wspomniany kordon. Wtedy mundurowi użyli gazu łzawiącego i przesunęli agresywne osoby w kierunku bramy wejściowej" - czytamy na portalu RMF FM. "W wyniku zdarzenia ucierpiał jeden z fotoreporterów" - dodano.

Wisła Kraków pozna następnego rywala w Pucharze Polski we wtorek 4 listopada, gdy odbędzie się losowanie par trzeciej rundy. Mecze tego etapu zaplanowano na początek grudnia.