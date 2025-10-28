Grad goli w Pucharze Polski! Tak poradzili sobie ekstraklasowicze

We wtorek jako pierwsi na boisko wybiegli piłkarze LKS II Goczałkowice-Zdrój i Polonii Bytom. Gospodarze z Łukaszem Piszczkiem w składzie tym razem nie sprawili niespodzianki. Mało tego, Polonia zaprezentowała fenomenalną skuteczność w ofensywie. Już po pierwszej połowie prowadziła 4:0, a ostatecznie zwyciężyła 7:0.

Śląsk wyszarpał zwycięstwo. Korona z pewnym triumfem

Później na boisko wybiegli gracze Olimpii Grudziądz i Śląska Wrocław. Piłkarze gości byli faworytami, ale nie można zapominać o tym, że Olimpia bardzo dobrze radzi sobie w Betclic 2. Lidze, gdzie zajmuje pozycję wicelidera. I na placu gry nie było widać różnicy jednej klasy rozgrywkowej. Przez większość meczu to grudziądzanie wyglądali lepiej. W najważniejszej statystyce byli jednak słabsi. W 79. minucie obrona się zdrzemnęła, a jedyną bramkę w spotkaniu zdobył Damian Warchoł. Śląsk odniósł skromny triumf.

Jedną bramką z ekstraklasowym przeciwnikiem przegrał również ŁKS Łódź. Podopieczni Szymona Grabowskiego ulegli na własnym stadionie GKS-owi Katowice (1:2). Łodzianie wręczali prezenty swoim rywalom, a GKS skorzystał z nich, zdobywając dwie bramki.

W kolejnych trzech spotkaniach zwycięstwa poszczególnych drużyn były wyraźniejsze. Zawisza Bydgoszcz pokonała na własnym boisku GKS Wikielec 3:0. Taki sam wynik widzieliśmy w starciu Znicza Pruszków z Koroną Kielce, lecz tutaj górą byli goście. Chojniczanka Chojnice z kolei zwyciężyła u siebie ze Świtem Szczecin 3:1.

Kibice Piasta odetchnęli z ulgą

Ciekawie zapowiadało się ostatnie wtorkowe starcie. Odra Opole podejmowała Piasta Gliwice, drużynę, która zajmuje ostatnie miejsce w PKO Ekstraklasie. Piast przegrał trzy ostatnie ligowe pojedynki z rzędu. Tym razem jednak mógł cieszyć się ze zwycięstwa.

W 29. minucie wynik otworzył Adrian Dalmau. W 59. minucie bramkę samobójczą przy swoim nazwisku zapisał z kolei Cassio. Piłkarz Odry wcześniej zachwycał wieloma interwencjami, ale tym razem się nie popisał. Piast nie zagrał fenomenalnych zawodów, ale odniósł zwycięstwo 2:0, a to może podbudować drużynę. To był jednocześnie pierwszy triumf drużyny pod wodzą Daniela Myśliwca.

Wyniki wtorkowych meczów drugiej rundy STS Pucharu Polski: