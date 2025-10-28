Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

79. minuta i 0:0 w meczu Śląska z II-ligowcem. W końcu stało się to
We wtorek Olimpia Grudziądz podejmowała Śląsk Wrocław w spotkaniu drugiej rundy STS Pucharu Polski. Faworytem byli goście, ale długo nie mogli strzelić gola. A grudziądzanie potrafili się odgryźć. O wszystkim zadecydowała bramka z 79. minuty.
Mecz Olimpia Grudziądz - Śląsk Wrocław
Screen

To było spotkanie drugiej drużyny Betlic 2. Ligi oraz wicelidera Betclic 1. Ligi. Olimpia Grudziądz miała nadzieję na niespodziankę. I w pierwszej połowie to Olimpia była zespołem zdecydowanie lepszym. Chociażby w 26. minucie kapitalną okazję na zdobycie bramki miał Filip Koperski. Uderzył jednak po dalszym słupku. 

Zobacz wideo Kosecki mocno o Lewandowskim: Tiki-taka kończyła się niestety na Robercie

Olimpia nie przestraszyła się I-ligowca

Olimpia szybko wymieniała podania, ale w końcówce pierwszej połowy Śląsk pokazał, że potrafi stworzyć świetną okazję, mimo tego że wcześniej wiele rzeczy piłkarzom tego zespołu nie wychodziło. Krzysztof Kurowski otrzymał piłkę od Besara Halimiego, ale nie trafił do siatki. Ostatecznie do przerwy bramki nie padły.

Śląsk wiedział, że musi zacząć grać lepiej, bo inaczej Olimpia może wyszarpać awans. Wrocławianie rzeczywiście solidnie weszli w drugą połowę, ale lepszą okazję do strzelenia gola ponownie mieli gospodarze. W 56. minucie Max Pawłowski zaliczył długi sprint w kierunku bramki strzeżonej przez Bartosza Głogowskiego, ale uderzył prosto w niego.

Dziewięć minut później świetnym przyjęciem kierunkowym popisał się Koperski. Dogrywał do Pawłowskiego, ale ten z pięciu metrów nie pokonał Głogowskiego. Śląsk też starał się kreować sytuacje. Aktywny był m.in. Jehor Szarabura.

Śląsk obudził się we właściwym momencie

Śląsk ostatecznie zadecydował jeden cios, który zadecydował o awansie. W 79. minucie grudziądzanie zdrzemnęli się w obronie. W polu karnym bardzo dobrze ustawił się Damian Warchoł i skierował piłkę do siatki. Asystował mu Luka Marjanac. Zawodnicy Olimpii podnosili rękę, sugerując w jednym momencie akcji, że był spalony. Gol słusznie został uznany.

Śląsk później zagrał wyrachowany futbol, nie dopuszczając rywali do okazji bramkowych. Wygrał 1:0, choć nie było to dla niego łatwe spotkanie. Olimpia ma natomiast czego żałować.

  • Olimpia Grudziądz - Śląsk Wrocław 0:1 (0:0)
  • Gol: Warchoł (79')

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

Quiz wiedzy. Dopasujesz piłkę do sportu? Bez problemu robi to tylko co 5. uczestnik