Jop przekazał fatalne wieści dla Wisły Kraków. "Sprawa nie jest prosta"

Rodado jest bez wątpienia najlepszym piłkarzem nie tylko krakowskiej Wisły, ale całej Betclic 1. Ligi. W 14. spotkaniach tego sezonu zdobył tyle samo bramek. Dołożył też trafienie w poprzedniej rundzie Pucharu Polski, gdy w spotkaniu z Odrą Bytom Odrzański pojawił się na boisku z ławki rezerwowych. Wisła wygrała tamten mecz 1:0.

Jop potwierdził kontuzję Rodado. "Sprawa nie jest prosta, ale sztab medyczny robi wszystko"

W czwartek Wiślacy nie będą mogli liczyć na swojego super strzelca i zarazem kapitana nawet z ławki rezerwowych. Dzień przed spotkaniem 1/16 STS Pucharu Polski z Hutnikiem Kraków Mariusz Jop przekazał na konferencji prasowej, że stan zdrowia Rodado nie pozwoli na grę. Nie oznacza to jednak, że jego kontuzja jest długotrwała. A przynajmniej tak zapewnia szkoleniowiec "Białej Gwiazdy".

- Sprawa nie jest prosta, ale sztab medyczny robi wszystko, by Angel był gotowy na niedzielny mecz z Chrobrym Głogów - powiedział Jop.

Następnie trener Wisły dodał:- Ta przerwa raczej nie będzie trwała kilku tygodni. Staw skokowy u Angela jest jeszcze obrzęknięty od uderzenia w nogę, wylało się trochę krwi. Do niedzieli powinien dojść do siebie. Tym bardziej patrząc na historię jego urazów i to jak szybko potrafi się pozbierać po kontuzji.

Rodado zdobył bramkę w ostatnim spotkaniu ligowym ze Stalą Rzeszów, dzięki czemu Wisła wygrała 2:1. Jednak w trakcie meczu serca kibiców krakowskiego zespołu zamarły, gdy po jednym ze starć długo nie podnosił się z murawy. Ostatecznie został zmieniony w 84. minucie spotkania.

Jednak Wisła będzie musiała poradzić sobie bez niego w starciu, które dla jej fanów jest najważniejszą lokalną rywalizacją poza meczami z Cracovią. Spotkanie odbędzie się o godzinie 13:00 na nowohuckim stadionie Suche Stawy.