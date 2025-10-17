Sceny w Pucharze Polski. 30 goli w jednym meczu

Puchar Polski to rozgrywki, które niosą za sobą wiele niespodzianek. Często dochodzi do rywalizacji zespołów występujących na zupełnie innych poziomach ligowych. Tak było w pierwszej rundzie kobiecego Pucharu Polski, w której zespół Czarnych Sosnowiec mierzył się z Unią Opole. Tutaj niespodzianki nie było - chyba, że weźmiemy pod uwagę rozmiary zwycięstwa wicemistrzyń Polski.

Pogrom w Pucharze Polski. Nie było czego zbierać

Już przed meczem było wiadomo, że to Czarne są faworytkami. Nie tylko grają w ekstralidze, ale także bronią Pucharu Polski wywalczonego wiosną. Drużyna Unii to zespół grający na co dzień na poziomie trzecioligowym. Różnica klas musiała być widoczna gołym okiem. Takiego obrotu spraw nikt się jednak nie mógł spodziewać.

Choć trudno w to uwierzyć, już po upływie pierwszego kwadransa zespół gości prowadził aż 7:0. Na przerwę piłkarki Czarnych Sosnowiec schodziły, mając na koncie 16 zdobytych goli. Po zmianie stron nie zamierzały odstawiać nogi. Zdobyły kolejne 14 trafień i zakończyły mecz wynikiem... 30:0. Pewnie w tym miejscu wielu zastanawia się, jak rozkładał się dorobek strzelecki w tym spotkaniu.

Zdecydowanie największą wygraną okazała się Weronika Wójcik, która zdobyła dwa hat-tricki, uzyskując sześć goli. Pięcioma bramkami mogły się z kolei pochwalić Nikol Kaletka, Klaudia Miłek i Patrycja Sarapata. Cztery gole strzeliła Zuzanna Witek.

Puchar Polski w piłce nożnej kobiet to rozgrywki, które odbywają się rokrocznie od sezonu 1984/1985. Pierwszym historycznym zwycięzcą był właśnie zespół Czarnych Sosnowiec. W finale pokonał wówczas Pafawag Wrocław. Zespół z Sosnowca to także obrońca trofeum wywalczonego w poprzednim sezonie.

W rozgrywkach 24/25 drużyna Czarnych pokonała w finale Pogoń Szczecin. Sosnowiczanki to rekordzistki kobiecego Pucharu Polski. Łącznie wygrywały go aż 14-krotnie. Dziewięć zwycięstw na koncie ma Medyk Konin, a cztery Śląsk Wrocław (wcześniej AZS Wrocław). Trzy razy to trofeum do gabloty wkładały piłkarki Stilonu Gorzów Wielkopolski i Unii Racibórz, a dwukrotnie padało ono łupem Pafawagu Wrocław i Górnika Łęczna. Po jednym wywalczonym pucharze mają zaś: Sparta Złotów, Zagłębianka Dąbrowa Górnicza, UKS SMS Łódź i GKS Katowice.