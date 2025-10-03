Powrót na stronę główną
"Czy wy jesteście normalni"? Kibice nie wytrzymali po komunikacie PZPN i TVP
W piątek 3 października poznaliśmy plan transmisji meczów II rundy Pucharu Polski. Pod rozpiską spotkań opublikowaną przez TVP Sport rozgorzała dyskusja. Kibice są wściekli na pory, o których odbędą się poszczególne starcia. W Goczałkowicach zagramy przed południem, a w Słupsku spotkanie rozpocznie się w samo południe, mimo że obiekt Gryfu posiada oświetlenie.
Puchar Polski
Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl

W środę rozlosowano pary II rundy Pucharu Polski. Dwa dni - tyle trzeba było czekać na to, aż TVP Sport ogłosi plan transmisji spotkań. Odbywać się będą one od 28 do 30 października. Wśród meczów nie braknie hitów. Legia Warszawa zagra z Pogonią Szczecin, a Raków Częstochowa z Cracovią. Niestety nie wszyscy są zadowoleni z harmonogramu meczów. Ucierpią zwłaszcza kibice mniejszych ośrodków piłkarskich, ale nie tylko. Na portalu X, pod wpisem nadawcy meczów zawrzało.

Burza po terminarzu Pucharu Polski. "Kto to ustalał?"

"Derby Krakowa o 13? Kto to ustalał ten terminarz" - napisała jedna z użytkowniczek. Niektórzy nie zamierzali gryźć się w język. Uwaga komentujących skupiła się na meczach LKS II Goczałkowice-Zdrój - Polonia Bytom, a także Gryf Słupsk - Lech Poznań. Zostaną one rozegrane odpowiednio 28 października o 11:45 i 30 października o 12:00.

"Czy wy jesteście k***a normalni? Przecież w Słupsku jest oświetlenie, dla kogo oni tam będą grać o godzinie 12 w środku tygodnia?!" - pytał jeden z użytkowników.

"Najważniejszy mecz w sezonie dla kibiców z Słupska, a oni dają go w czwartek o 12 jak wszyscy będą w pracy. To nigdy nie przestanie śmieszyć" - wtórował kolejny.

"W Goczałkowicach fajna knajpa jest niedaleko stadionu, to prosto ze śniadania można wpaść" - ironizował komentujący. Nie był jedyny.

"11:45? Nie dało się na 6 to by przynajmniej dzieciaki przed szkołą obejrzały" - pisał jeden z użytkowników.

"Nie za późno rozgrywane niektóre mecze? 9 rano byłaby odpowiedniejsza, niektórzy do pracy na drugą  zmianę by jeszcze zdążyli" - wtórował kolejny.

"Ktoś powinien się mocno zainteresować kto i dlaczego sabotuje rozwój polskiej piłki. Zamiast promować takie atrakcyjne mecze ta zna ruski rok zdarzające się w mniejszych miejscowościach to nie, zróbmy tak, żeby jak najmniej ludzi to zobaczyło… co za absurd" - z żalem przyznawał użytkownik portalu X.

Wściekłości nie kryją także kibice, którzy skomentowali tę samą rozpiskę opublikowaną przez oficjalne konto Pucharu Polski.

- Tego Gryfa mogliście na 5 jeszcze dać to przynajmniej chłopaki mieliby rozbieganie przed robotą... - napisał rozemocjonowany użytkownik.

"11:45, 12:00, 13:00 - prestiżowe godziny rozgrywania tego prestiżowego turnieju" - komentował kolejny z roz

Jak wygląda szczegółowy plan transmisji z meczów 1/16 finału krajowego pucharu? Emocje rozpoczną się już 28 października o 11:45. Wówczas na boisko wybiegną drużyny LKS II Goczałkowice Zdrój i Polonii Bytom. Tego samego dnia odbędą się spotkania w Grudziądzu, Łodzi i Opolu.

Dzień później o 13:00 w Krakowie dojdzie do derbów. Tego dnia zobaczymy także dwa ekstraklasowe spotkania - Widzewa z Zagłębiem i Rakowa z Cracovią. Emocji nie zabraknie w Niepołomicach, gdzie przyjedzie ekstraklasowa Lechia Gdańsk.

30 października zaplanowano cztery transmisje. Najpierw uwaga wszystkich skupi się na wydarzeniach w Słupsku, gdzie w samo południe zagra Lech Poznań. Następnie telewidzowie zobaczą mecze w Legnicy, Gdyni i hit w Warszawie. O 21:00 Legia zagra z Pogonią. To spotkanie będzie można reklamować jako rewanż za finał ostatniej edycji pucharu.

10 z 12 meczów zostanie pokazanych przez TVP. Mecze Odry z Piastem i Puszczy z Lechią będą dostępne - jak zapowiedział oficjalny profil Pucharu Polski na X - na kanale Łączy nas Piłka na YouTube.

Terminarz meczów 1/16 finału Pucharu Polski:

  • 28 października, 11:45 LKS II Goczałkowice Zdrój - Polonia Bytom
  • 28 października, 14:30 Olimpia Grudziądz - Śląsk Wrocław
  • 28 października, 17:30 ŁKS Łódź - GKS Katowice
  • 28 października, 20:30 Odra Opole - Piast Gliwice
  • 29 października, 13:00 Hutnik Kraków - Wisła Kraków
  • 29 października, 17:30 Widzew Łódź - Zagłębie Lubin
  • 29 października, 19:15 Puszcza Niepołomice - Lechia Gdańsk
  • 29 października, 20:30 Raków Częstochowa - Cracovia
  • 30 października, 12:00 Gryf Słupsk - Lech Poznań
  • 30 października, 15:00 Miedź Legnica - Jagiellonia Białystok
  • 30 października, 18:00 Arka Gdynia - Górnik Zabrze
  • 30 października, 21:00 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

