Wisła była murowanym faworytem w Pucharze Polski. W końcu nadeszła 82. minuta

Wisła Kraków, lider I ligi (22 pkt w dziewięciu spotkaniach), w pierwszej rundzie Pucharu Polski wydawała się mieć niezbyt wymagającego przeciwnika. Była nim czwartoligowa Odra Bytom Odrzański (w minionym sezonie wygrała Puchar Polski na szczeblu województwa lubuskiego, ale też spadła z III ligi), która postawiła faworytowi twarde warunki.

REKLAMA

Zobacz wideo Rzeźniczak o awanturze po meczu w Lidze Mistrzów: Trener był wściekły

Wisła Kraków męczyła się z czwartoligowcem w Pucharze Polski. Mariusz Jop musiał wezwać posiłki

Mariusz Jop, trener krakowian postawił na zupełnie inną wyjściową jedenastkę niż w ostatnim spotkaniu ligowym z Górnikiem Łęczna (2:1). I do przerwy nie mógł być zadowolony, albowiem był bezbramkowy remis i zapowiadało się na trudną przeprawę.

Z każdą kolejną minutą drugiej połowy Wisła przybliżała się do dogrywki, czego chciała uniknąć. Przez to Jop zaczął wpuszczać podstawowych piłkarzy, m.in. Kacpra Dudę, Macieja Kuziemkę oraz Angela Rodado. Oni trzej weszli w 67. minucie i zrobili to, czego oczekiwał od nich szkoleniowiec.

W Wiśle Kraków po staremu. Jak trwoga, to do Angela Rodado

Na osiem minut przed końcem podstawowego czasu gry będący z prawej strony pola karnego Odry Duda zagrał do wybiegającego Kuziemki. Ten dośrodkował spod linii końcowej, a do piłki dopadł Rodado i dał pierwszoligowcowi prowadzenie. Wisła już nie dała go sobie wydrzeć, dzięki czemu uzyskała awans, uniknęła dogrywki i serii rzutów karnych oraz ewentualnej kompromitującej porażki.

Pierwsza runda Pucharu Polski: Odra Bytom Odrzański - Wisła Kraków 0:1

gol: Angel Rodado 82'

Sprawdź również: To była 20. minuta. Ramos zrobił z siebie pośmiewisko na cały świat

Losowanie II rundy Pucharu Polski z udziałem Wisły Kraków odbędzie się w środę 1 października. Z kolei mecze tego etapu zaplanowano na 28-30 października.