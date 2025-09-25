Obrzydliwe, co wywiesili kibice na meczu Pucharu Polski

Cracovia w pierwszej rundzie Pucharu Polski wpadła na pierwszoligowym Górnik Łęczna, który był gospodarzem środowego spotkania. Krakowianie wygrali 5:1, a szerokim echem odbiło się to, co zrobili ich kibice.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki skandalista trafił do Ekstraklasy! Żelazny: Powinniśmy respektować wyroki sądów

Oto jaki transparent wywiesili kibice Cracovii w meczu Pucharu Polski

Na trybunie gości pojawił się transparent: "Wojtas PDW". Wspomniany "Wojtas" to Wojciech L., kibol Cracovii, który został skazany na 15 lat więzienia za zabójstwo kibica Wisły Kraków, któremu w awanturze na ul. Żywieckiej prawie uciął rękę, a rozległy krwotok doprowadził do zgonu 23-letniego Łukasza D. "Obrzydliwe" - tak dziennikarz Jakub Seweryn podsumował zachowanie fanów Cracovii na stadionie w Łęcznej.

Sprawdź również: Rivaldo zobaczył, kto wygrał Złotą Piłkę i przemówił. Nie ma złudzeń

Na mocy prawomocnego wyroku, wydanego w kwietniu 2022 r. przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, sprawca musiał też zapłacić 200 tys. zł zadośćuczynienia rodzicom zabitego. Zdarzenie z udziałem L. i D. miało miejsce w 2013 r., werdykt w pierwszej instancji zapadł sześć lat później.

Cracovia pokazała moc w Pucharze Polski. W 55. minucie było 5:0

Co do samego środowego spotkania, to było ono pokazem siły wicelidera Ekstraklasy. Po niespełna godzinie gry prowadził on 5:0 po golach: Martina Minczewa (19., 37.), Mikkela Maigaarda (26.), Kahveha Zahiroleslama (52.) oraz Dominika Piły (55.). Dopiero w 89. minucie rozmiary porażki łęcznian zmniejszył Branislav Spacli.

Losowanie II rundy Pucharu Polski z udziałem Cracovii odbędzie się w środę 1 października o godz. 17:00. Z kolei mecze tej fazy zaplanowano na 28-30 października.