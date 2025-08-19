Wylosowali! Oto pary I rundy Pucharu Polski. Mnóstwo ekstraklasowych starć

Sezon ligowy rozkwita, a skoro mamy już drugą połowę sierpnia, to nadszedł czas, by przypomnieć sobie również o Pucharze Polski. Na wtorek 19 sierpnia na godz. 12:05 w siedzibie PZPN zaplanowano losowanie par I rundy kolejnej edycji tych rozgrywek. Rundy bez udziału Legii Warszawa, Rakowa Częstochowa, Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok, jako że reprezentanci w europejskich pucharach mają w niej wolny los. W dodatku z rozgrywek wycofała się upadła Kotwica Kołobrzeg. Kto na nią trafił, ten miał szczęście, bo dostanie darmowy bilet do dalszej fazy.

Ekstraklasa vs Ekstraklasa x4

Nie oznaczało to jednak, że nie było na kogo wyczekiwać. Pogoń Szczecin przegrała dwa finały z rzędu i mimo nie najlepszej formy na starcie sezonu, z pewnością w głębi duszy marzyła o powiedzeniu "do trzech razy sztuka". Cracovia oraz Wisła Płock wspaniale zaczęły rozgrywki ligowe, wysyłając mocny sygnał. Z kolei Widzew Łódź poważnie wzmocniony tego lata, tak jak wszyscy dobrze wiedział, że PP to teoretycznie najkrótsza droga do Europy. Oczywiście sensacyjnego zwycięzcy z niższej ligi też nie dało się wykluczyć. Do takich rozstrzygnięć jeszcze jednak daleko i najpierw trzeba było wylosować pary I rundy.

Zgodnie z zasadami w parze zespołów z różnych poziomów rozgrywkowych, rola gospodarza przypadała klubowi z tej niższej. Przy tej samej lidze u siebie grała drużyna jako pierwsza wylosowana do pary. Tym oto sposobem do Warszawy pojedzie Górnik Zabrze, by zagrać z Legią. Oczywiście nie z pierwszym zespołem, a z jej trzecioligowymi rezerwami. Trafiły się też aż cztery pary ekstraklasowo-ekstraklasowe. Motor Lublin pojedzie do Gdyni na mecz z Arką, z kolei Zagłębie Lubin wybierze się na stadion Radomiaka Radom. Do tego Bruk-Bet Termalica Nieciecza podejmie u siebie Widzew Łódź, zaś aktualny lider Ekstraklasy Wisła Płock spróbuje podbić stadion GKS-u Katowice.

Pogoń Szczecin miała szczęście, jak nikt inny

Dużo szczęścia miała z kolei Pogoń Szczecin. To oni trafili na wycofaną z rozgrywek Kotwicę Kołobrzeg, dzięki czemu od razu mają awans do kolejnej rundy. Ciekawie zapowiadają się też starcia rewelacji I ligi Pogoni Grodzisk Mazowiecki z dołującą w Ekstraklasie Lechią Gdańsk oraz mecz spadkowiczów z Ekstraklasy Stal Mielec - Puszcza Niepołomice. Mecze I rundy odbędą się między 23 a 25 września 2025 roku.

Pary I rundy Pucharu Polski: