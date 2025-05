To było popołudnie, którego kibice Legii Warszawa z pewnością długo nie zapomną. W stolicy na wypełnionym po brzegi PGE Narodowym doszło do być może najlepszego finału Pucharu Polski w XXI wieku, w którym warszawianie pokonali Pogoń Szczecin 4:3. Gole dla klubu z Łazienkowskiej 3 strzelali Luquinhas, Ryoya Morishita, Ilja Szkuryn i Ruben Vinagre. Dla zespołu prowadzonego przez Roberta Kolendowicza bramki zdobywali Danijel Loncar, Kacper Smoliński i Vinagre, trafiając do własnej siatki.

"Rozgrywki trwają". Głos z Legii ws. Feio

Wygrana w finale Pucharu Polski oznacza pięciomilionową nagrodę dla Legii, a także grę w eliminacjach do Ligi Europy. To także uratowanie sezonu, w którym warszawianie znów nie zdobędą mistrzostwa Polski. Na tytuł będę czekać co najmniej pięć lat - tyle w przyszłym roku minie od ostatniego triumfu pod wodzą Czesława Michniewicza. W tym sezonie Legia wciąż może zająć miejsce na ligowym podium. Czas pokaże, czy jej się to uda.

Póki co w Warszawie wiele osób zadaje sobie jednak inne pytanie. Czy w następnych rozgrywkach przy Łazienkowskiej nadal pracować będzie Goncalo Feio? Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca i nie wiadomo, czy zostanie przedłużony.

Portugalczyk na konferencji prasowej po finale Pucharu Polski powiedział, że nie rozmawiał jeszcze o swojej przyszłości, ale zarazem dał słowo Michałowi Żewłakowowi - dyrektorowi sportowemu - klubu.

- Zablokowałem wszystkie rozmowy z innymi klubami. Chciałbym, by Legia była moim ostatnim klubem w Polsce. Czy nastąpi to już teraz? To nie do końca pytanie do mnie - przyznawał.

A jak na przyszłość Feio zapatrują się w gabinetach? Wiceprezes Legii Marcin Herra w rozmowie z TVP Sport także odniósł się do nurtującej kibiców kwestii. Trzeba przyznać, że był równie powściągliwy co Feio. Podkreślił również rolę Żewłakowa jako odpowiedzialnego za decyzje kadrowe w pionie sportowym.

- Rozgrywki trwają, zostały cztery mecze ligowe, podsumujemy wszystko na koniec sezonu. Teraz mam ten przywilej i komfort, że mogę powiedzieć: w klubie jest dyrektor sportowy Michał Żewłakow i to jego kompetencje, by podjął decyzję w sprawie trenera pierwszego zespołu i rekomendował ją zarządowi - powiedział działacz.

Goncalo Feio do tej pory poprowadził Legię w 58 meczach. Wygrał 34 z nich, 11 zremisował, a 14 zakończył porażką. Obecnie warszawianie notują serię czterech zwycięstw z rzędu. Pokonali kolejno: Chelsea (2:1), Lechię (2:1), GKS Katowice (3:1) i Pogoń (4:3). Szansa na przedłużenie tej passy już 11 maja przy Łazienkowskiej 3. Wówczas dojdzie do ligowego klasyku, w którym Legia zagra z Lechem Poznań.