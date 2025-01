10 lat i koniec?! Oto co PZPN planuje zrobić z finałem Pucharu Polski

"Wszystko wskazuje na to, że nie dojdzie do szybkiej wyprowadzki piłkarskiej reprezentacji Polski z PGE Narodowego na Stadion Śląski. O sprawie mieli dyskutować minister sportu Sławomir Nitras z premierem Donaldem Tuskiem. Obaj chcą, by związek porozumiał się w kwestii gry w Warszawie" - poinformował we wtorek Kacper Sosnowski ze Sport.pl.

Finał Pucharu Polski może zostać rozegrany na innym stadionie. Wachowski potwierdził

Od poniedziałku piłkarska Polska żyje sprawą ewentualnej "wyprowadzki" reprezentacji Polski ze Stadionu Narodowego, co budzi ogromne emocje i dyskusje. Jednak, co w takiej sytuacji z finałem Pucharu Polski, który od wielu lat rozgrywany jest na tym obiekcie? O tym wypowiedział się sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski.

- To też dość specyficzna sprawa, bo jak wynika z zaproponowanych ofert ze stadionu, to on [finał PP - przyp. red.] jest jeszcze bardziej kosztowny. Pamiętajmy, że tam bardzo duże koszty pochłania ochrona i zabezpieczenie całego spotkania przy imprezie masowej podwyższonego ryzyka - przekazał.

- To są koszty rosnące geometrycznie. Te nasze negocjacje, które prowadziliśmy i z jednym i z drugim podmiotem dotyczyły również finału Pucharu Polski. Nie było oczywiście decyzji. Wiemy, że wszystkie finały od 2014 roku odbywały się na Stadionie Narodowym, ale biorąc pod uwagę pewne uwarunkowania, może tak się zdarzyć, że finał Pucharu Polski zostałby rozegrany na innym obiekcie - dodał.

- Ta decyzja nie została jeszcze podjęta, bo to wymaga odrębnego postępowania ws. m.in. bezpieczeństwo, w czym Stadion Narodowy był przećwiczony - podkreślił Łukasz Wachowski. Na konferencji poinformował również, że kolejnych informacji w tej sprawie należy spodziewać się w przyszłym tygodniu.