Mogli grać w Ekstraklasie, teraz walczą o 2. ligę. "Mieliśmy swoje marzenia"

Grudziądz - miasto w województwie kujawsko-pomorskim, które jeszcze 20 lat temu miało ponad 100 tysięcy mieszkańców. Z roku na rok jest ich jednak coraz mniej - obecnie 88 tys. Ale to właśnie tu w ramach 1/8 finału Pucharu Polski przyjechał mistrz Polski Jagiellonia Białystok. Zespół Adriana Siemieńca był zdecydowanym faworytem, ale nie mógł lekceważyć rywala, bo Olimpia, choć nigdy w swojej historii nie zagrała choćby meczu w Ekstraklasie, to jednak w Pucharze Polski potrafiła zajść bardzo wysoko.

REKLAMA

Zobacz wideo Co się dzieje z Mbappe? Kosecki: Siadł mu mental. Gole mu nie pomogą

Trzy lata temu, jeszcze grając w III lidze, pod wodzą Marcina Płuski awansowała aż do półfinału, eliminując m.in. ekstraklasową Wisłę Kraków, prowadzoną wówczas przez byłego selekcjonera Jerzego Brzęczka. W 2013 roku z kolei była w ćwierćfinale po pokonaniu chociażby walczącego o mistrzostwo Polski Lecha Poznań.

O krok od historycznego awansu. Olimpia Grudziądz mogła zagrać w Ekstraklasie, teraz walczy o II ligę

Za czasy świetności Olimpii należy uznać lata 2011-20, bo to właśnie wtedy grudziądzki zespół spędził aż dziewięć sezonów na drugim poziomie rozgrywkowym. Najwyżej w I lidze była na czwartym miejscu w sezonie 2014/15, jednak dwa lata później, gdy była na koniec szósta, zabrakło jej zaledwie dwóch punktów do historycznego awansu ekstraklasy. Po tych sukcesach na miarę Olimpii Grudziądz niewiele już pozostało. Niedawno grała ona w III lidze, a teraz drugi rok z rzędu broni się przed spadkiem z II ligi, podczas gdy na jej mecze przychodzi zaledwie 700-800 osób.

- Proza życia, wszyscy widzimy, gdzie funkcjonujemy, ale myślę, że celujemy znacznie wyżej. Przynajmniej o poziom wyżej, tam gdzie funkcjonowaliśmy przez wiele lat - opowiada Sport.pl prezes klubu Tomasz Asensky. - Myślę, że finansowo nie jesteśmy tak mocni, jesteśmy jak w tamtym czasie, bo tych środków mamy mniej. Wspiera nas miasto w bardzo dużym wymiarze, ale nie tak dużym jak wcześniej i staramy się, mimo inflacji i uwarunkowań gospodarczych, tak budować ten budżet, aby przyciągać tu solidnych zawodników i mieć realne aspiracje, żeby walczyć o coś więcej. Konfrontując się z silnymi drużynami z wyższym budżetem w lidze, pokazujemy, że wcale nie jesteśmy gorsi, a czasami i lepsi.

- Tylko brakuje czasami tej koncentracji i odpowiedniego podejścia w meczach z rywalami teoretycznie na papierze łatwiejszymi. I tu jest nasz problem, że ta koncentracja nie zawsze jest na tak wysokim poziomie, jak byśmy sobie tego oczekiwali - dodaje.

"Nasi i tak dostaną po du*ie". Ale Olimpia zaskoczyła Jagiellonię. Kibice nie żałowali przyjścia na stadion

Mecz z mistrzem Polski Jagiellonią Białystok był jednak szansą na wielkie piłkarskie wydarzenie w szarej rzeczywistości futbolu w Grudziądzu. I mimo niezbyt optymalnego terminu (czwartek, godz. 15:00), na trybunach przestarzałego stadionu Olimpii zasiadło nie 800, lecz 3000 kibiców. Najzagorzalsi fani grudziądzkiego klubu zorganizowali przemarsz z centrum miasta, a już w trakcie meczu zaprezentowali efektowną oprawę z flagami i pirotechniką.

- Było duże zainteresowanie tym meczem w regionie, dlatego też już od dwóch tygodni prowadziliśmy przedsprzedaż biletów - przyznaje Asensky. - Jeżeli chodzi o aspekt organizacyjny to na pewno było dużo pracy, bo takie mecze są dla nas wyzwaniem. Mamy jakiś okrojony sztab osób, które na co dzień pracują przy meczach, a jednak ten mecz przyciągał wielu kibiców i niezbędna była większa organizacja, choćby sprzedaży biletów czy dodatkowych szalików okolicznościowych czy innych rzeczy związanych z meczem. Na pewno było to trudne zadanie, ale dziękuję wszystkim pracownikom, bo żeśmy sprostali zadaniu i to widowisko na naszym skromnym stadionie mogliśmy godnie sprzedać.

A ci, którzy mimo zimna przyszli na stadion na pewno się nie zawiedli. Choć po nieudanej rundzie w Grudziądzu (13. miejsce w II lidze) mało kto robił sobie nadzieję. - Nasi i tak dostaną po du*ie - stwierdził wprost sympatyczny stadionowy ochroniarz.

Poniekąd miał rację, ale choć Olimpia z Jagiellonią przegrała 1:3, to jej fani mogli odczuwać zadowolenie, gdyż drugoligowiec, szczególnie w drugiej połowie, był w stanie napsuć sporo krwi mistrzom kraju. - Jestem pozytywnie zaskoczony - mówi szczerze prezes Asensky. - Ponadto zadowolony z postawy drużyny, że nie poddała się, nie pękła, bo często takie mecze wyglądają tak, że przy takim wyniku potem tych bramek pada więcej i nie ma już tej pozytywnej energii, a tu wychodząc na drugą połowę ten zespół zaprezentował się nad wyraz dobrze.

- Momentami nawet prowadziliśmy grę. Nie wiem jakie są statystyki choćby z drugiej połowy, ale wydaje mi się, że mieliśmy niezłe posiadanie piłki i kilka dobrych sytuacji. Szczerze mówiąc, sam nie sądziłem, że będziemy mieli tyle tych szans na zdobycie bramki z takim przeciwnikiem, a okazało się, że kilka ich było. Szkoda, że żeśmy ich nie wykorzystali - dodaje.

- Prowadząc 1:0 nie ustrzegliśmy się błędów i szybko straciliśmy bramki. Do przerwy mogliśmy przegrywać jeszcze wyżej, ale już w przerwie powiedzieliśmy sobie, że nie mamy nic do stracenia. Chciałbym podziękować moim zawodnikom, że podjęliśmy walkę i graliśmy jak równy z równym - tak mówił z kolei na konferencji prasowej trener Olimpii Grudziądz Grzegorz Niciński. - To trzeba cenić, bo gramy w II lidze, a graliśmy z mistrzem Polski reprezentującym nas w Europie. To na pewno cieszy, to jest też dla nas bardzo fajna lekcja. Wyciągniemy wnioski i życzyłbym sobie, aby takich meczów grać więcej. Mecz z Jagiellonią jest dla nas nagrodą. Przegrywamy i odpadamy z Pucharu Polski, to oczywiście smuci, ale wiedzieliśmy z kim gramy. Lekcja i fajny mecz dla kibiców. Piłka nożna to jest gra błędów i popełniliśmy tych błędów więcej, ale słowa uznania dla mojej drużyny, bo wiemy, z kim graliśmy.

- Każdy inny wynik niż porażka byłby ogromna sensacją, ale mieliśmy swoje marzenia. Jakość Jagiellonii wygrała ten mecz - podsumował były piłkarz Arki Gdynia czy Zagłębia Lubin.

Fani Olimpii ubolewali najbardziej nad przepiękną, ale nieuznaną bramką z dystansu Iwana Ciupy. Po strzale Ukraińca Olimpia mogła złapać kontakt i mieć kilkanaście minut emocjonującej końcówki, by doprowadzić do dogrywki. O wszystkim zadecydował jednak spalony w początkowej fazie akcji i VAR gola anulował. Gospodarzom pozostało więc tylko zastanawianie się "co by było, gdyby".

Fizjoterapeuta zamiast piłkarza i poszukiwania stabilnej formy, bo potencjału nie brakuje. "To jakby moje dziecko"

Przeciwko Jagiellonii Olimpia pokazała jednak swój potencjał, że wcale nie musi walczyć jedynie o utrzymanie w II lidze. - Kończymy to trudne pół roku, graliśmy nierówno, w kratkę, musimy to zebrać i sobie podsumować, aby od stycznia grać regularnie na odpowiednim poziomie, bo nas na to stać. A dzisiejszy mecz pokazał, że jesteśmy ciekawym, młodym zespołem, który stara się grać w piłkę przyjemnie dla oka - nie ukrywał Grzegorz Niciński.

Ale prezes Asensky jest świadom ograniczeń klubu. - Przede wszystkim chodzi o możliwości finansowe. Mamy określony sztab szkoleniowy, ale tej pracy jest coraz więcej, choćby tej analitycznej, przygotowania do treningów czy do spotkań, więc przydawałoby się odciążenie trenerów i większa pomoc dla nich. Duże rezerwy są też w sztabie medycznym. Zespoły z tych lig centralnych mają już te sztaby medyczne na trochę wyższym poziomie. Czasami stajemy przed wyborem - zakontraktować piłkarza czy ewentualnie fizjoterapeutę i w ostatnim czasie decydujemy się na to drugie. Życie pokazuje, że o tę sferę też trzeba bardzo zadbać - opowiada.

W jego Olimpii nie brakuje jednak młodych i ciekawych zawodników. W starciu z Jagiellonią wyróżniał się przede wszystkim 19-letni skrzydłowy Jan Bonikowski, na którego nazwisko prezes Asensky reaguje uśmiechem.

- Jan Bonikowski to jest jakby trochę moje dziecko - mówi. - Zabrałem go jako trener z tenisa ziemnego jeszcze w wieku czterech lat i zawsze w niego bardzo wierzyłem. Jak był młody, starałem się trenować go jak najlepiej. Potem wytransferowaliśmy go do akademii Zagłębia Lubin i nadarzyła się sytuacja pozyskania go z powrotem. Więc wierzę, że jak ustabilizuję swoją formę oraz mental i będzie dobrze pracował, to może osiągnąć dużo więcej.

Ale sam Bonikowski to nie wszystko. - Również Kacper Rychert, który wszedł w doliczonym czasie gry, to jest taki piłkarz, który ma swoje bardzo duże atuty. Filip Koperski jest zawodnikiem o bardzo dużym potencjale, ale miał bardzo długą przerwę i dopiero wraca na swój poziom poprzez regularniejsze granie. Ufam, że że to będzie bardzo ważny dla nas piłkarz w rundzie wiosennej. Tych piłkarzy młodego pokolenia jest sporo, bo mamy też dwóch utalentowanych bramkarzy - Kacpra Górskiego i Pawła Depkę. A jeżeli chodzi o zawodników starszego pokolenia, to Tomek Kaczmarek dziś fajnie się prezentował. Miał troszkę słabszy okres w tej końcówce ligowej, ale odpoczęliśmy do tego meczu 10 dni - wylicza Tomasz Asensky.

Czego można z kolei życzyć Olimpii Grudziądz na nowy rok? - Przede wszystkim ustabilizowania formy, żebyśmy we wszystkich meczach grali z takim nastawieniem, z taką determinacją i jakością, jak choćby w tym meczu dzisiejszym z Jagiellonią - podsumowuje prezes klubu.