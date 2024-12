To będą hity! Losowanie 1/4 Pucharu Polski. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA TV]

W czwartek poznaliśmy dwóch ostatnich ćwierćfinalistów piłkarskiego Pucharu Polski. Do tego grona tego dnia dołączyły Jagiellonia Białystok po wyjazdowej wygranej z drugoligową Olimpią Grudziądź 3:1 (3:1)oraz Legia Warszawa po zwycięstwie z obecnie ósmą drużyną I ligi - ŁKS-em Łódź 3:0 (3:0). - Gdy w 15. minucie rzut karny pewnie na gola zamienił Tomasz Kaczmarek, trybuny w Grudziądzu ryknęły ze szczęścia, a nad obiektem Olimpii zapachniało sensacją. Drugoligowiec pociągnął tygrysa za wąsy, a podrażniony mistrz Polski Jagiellonia Białystok szybko udowodnił swoją klasę. Po trzech golach strzelonych w ciągu dziesięciu minut zwyciężył 3:1 i pewnie awansował do ćwierćfinału PP - pisał o tym pierwszym meczu Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarz Legii zaczął się bić z kibicem na peronie! Rzeźniczak opowiada

Legia - Jagiellonia - ten mecz byłby hitem ćwierćfinałów

Oprócz Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok w ćwierćfinale Pucharu Polski są cztery drużyny z PKO BP Ekstraklasy: Pogoń Szczecin, Korona Kielce, Piast Gliwice oraz Puszcze Niepołomice i dwaj pierwszoligowcy: Ruch Chorzów oraz Polonia Warszawa. To właśnie ten ostatni zespół sprawił niespodziankę w 1/8 finału eliminując obrońcę trofeum - Wisłę Kraków (zwycięstwo 3:2 po dogrywce, w regulaminowym czasie było 2:2).

W ćwierćfinale Pucharu Polski może dojść do jednego hit. Taki z pewnością byłby, gdyby na siebie trafiła jedna z trzech drużyn: Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok i Pogoń Szczecin. Jeśli trafią na siebie Ruch Chorzów i Polonia Warszawa to dojdzie do sytuacji, że w półfinale PP będzie zespół z I ligi!

W ćwierćfinałach zgodnie ze zwyczajem z poprzednich rund gospodarzami będą zespoły z niższej klasy rozgrywkowej lub pierwsze wylosowane w przypadku drużyn z tej samej ligi.

Kiedy losowanie Pucharu Polski?

W piątek, 6 grudnia będą znane pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski. Losowanie odbędzie się o godz. 14.20. Będzie można je obejrzeć w TVP Sport. Ceremonię losowania poprowadzi Kacper Tomczyk, a losować będzie m.in. były reprezentant Polski Jakub Wawrzyniak.

Mecze 1/4 finału zostaną rozegrane w dniach 25-27 lutego 2025 roku.