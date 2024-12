Sceny po meczu ŁKS - Legia. Piłkarze na dywaniku. Ostra pogadanka z kibicami

ŁKS Łódź nie sprostał Legii Warszawa w 1/8 finału Pucharu Polski. Mimo że po pierwszej połowie remisował 0:0, to w drugiej w ciągu 13 minut zaprzepaścił szanse na awans. Zostało to bardzo źle przyjęte na trybunach.

ŁKS Łódź przegrał z Legią Warszawa w Pucharze Polski. Kibice nie wytrzymali

Po zakończeniu spotkania łodzianie podeszli do kibiców. I zaczęły dziać się nietypowe rzeczy, bowiem fani w ramach docenienia wysiłku piłkarzy skandowali: "Dziękujemy", ale nie przeszkodziło im to urządzić "pogadanki". Czyli bardzo dosadnie podsumować to, co widzą od dłuższego czasu.

- Wyszliście na drugą połowę, straciliśmy bramkę [...] i nas nie ma. My jeździmy z wami [...] w p***u, [...] k***a, weźcie się w garść. [...] Będziemy zawsze [...], ale w lidze jest to samo, nie potraficie jednego meczu wygrać. [...] Weźcie sobie to do serc - mówili.

Piłkarze ŁKS-u Łódź nasłuchali się po meczu. Wtem do akcji wkroczyli fani Legii Warszawa

Nagle sytuacja przybrała dość zaskakujący bieg, a miejscowi fani zamiast na zawodnikach skupili się na kimś zupełnie innym. "Piłkarzy ŁKS uratowało zachowanie fanów Legii, którzy zaczęli skandować obraźliwe dla łodzian hasła i kibice ŁKS zostawili swoich piłkarzy, poświęcając od tego momentu wiele uwagi legionistom - delikatnie mówiąc. Piłkarze mogli udać się do szatni" - relacjonował "Dziennik Łódzki". Zresztą w trakcie meczu na trybunach również było gorąco i dochodziło do wymiany "uprzejmości", czy to słownych, czy to na transparentach.

Na boisku lepsza była Legia Warszawa, która w piątek 6 grudnia pozna ćwierćfinałowego rywala w Pucharze Polski. Będzie to ktoś z grona: Jagiellonia Białystok, Korona Kielce, Piast Gliwice, Pogoń Szczecin, Puszcza Niepołomice, Polonia Warszawa, Ruch Chorzów.