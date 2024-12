Trzy gole w dziesięć minut! Sensacyjny początek w Pucharze Polski

Olimpia Grudziądz w ostatnich latach balansuje między III ligą a dolną częścią tabeli II ligi, dlatego też dla klubu z województwa kujawsko-pomorskiego czwartkowy przyjazd mistrza Polski - Jagiellonii Białystok był niemałym wydarzeniem. Kibice Olimpii, mimo wczesnej pory, zorganizowali nawet przemarsz z grudziądzkiego rynku na stadion, wierząc, że drużynie Grzegorza Nicińskiego uda się sprawić ogromną sensację, jaką byłoby wyeliminowanie "Jagi". Tym bardziej, że ta przystępowała do czwartkowego spotkania z serią 15 meczów bez porażki.

Po kwadransie w Grudziądzu zapachniało sensacją. Rzut karny otworzył mecz

Już patrząc na skład mistrza Polski, widać było, że tego popołudnia nie będzie miejsca na żarty. Trener Adrian Siemieniec wystawił wszystkie swoje gwiazdy, poza kontuzjowanymi Joao Moutinho i Tarasem Romanczukiem. W ten sposób od pierwszej minuty zagrali m.in. Afimico Pululu czy znajdujący się w doskonałej formie Jesus Imaz.

Pierwsze 15 - 20 minut tego spotkania było zaskakująco wyrównane, jako że gospodarze robili wszystko, by odgryzać się mistrzom kraju poprzez kontrataki czy też kolejne stałe fragmenty gry. W trzeciej minucie solową akcję uderzeniem z dystansu zakończył Jan Bonikowski, jednak piłka poszybowała nad poprzeczką. Chwilę później w dobrej sytuacji mógł się znaleźć Szymon Krocz, który dostał świetną piłkę za linię obrony, ale na tyle źle się z nią zbierał w pole karne, że został dogoniony i zablokowany przez obrońców Jagi. Ta z kolei od razu odpowiedziała dwiema groźnymi szansami po swojej stronie - raz płaski strzał Jesusa Imaza około 10 metrów potoczył się obok bramki, a po kilkudziesięciu sekundach sprytne uderzenie z rzutu wolnego Nene odbił bramkarz Olimpii Paweł Depka.

Wraz z upływem kwadransa gry w Grudziądzu zapachniało sensacją. Po rzucie rożnym dla Olimpii piłkę ręką we własnym polu karnym zagrał Darko Czurlinow i gospodarze otrzymali w pełni zasłużoną jedenastkę, którą na gola bez trudu zamienił Tomasz Kaczmarek.

Odpowiedź godna mistrza. Trzy gole Jagiellonii w dziesięć minut, show Jesusa Imaza

Gdy tylko minęło 20 minut tego spotkania, Jagiellonia wzięła się solidnie do pracy. I była w tym wszystkim bezlitosna dla rywala, trzykrotnie pokonując Pawła Depkę w ciągu ledwie dziesięciu minut. W 21. minucie po błędzie jednego z obrońców Olimpii z piłką w pole karne wpadł Jesus Imaz. Hiszpan wyłożył piłkę przed bramkę Nene, a ten bardzo pewnie doprowadził do wyrównania.

Olimpia ledwo wznowiła grę od środka, a już przegrywała 1:2. Drugą asystę zaliczył Imaz, który doskonałym podaniem wypuścił Afimico Pululu sam na sam z bramkarzem Olimpii, a Francuz płaskim uderzeniem trafił do siatki.

Trzeci gol to już dzieło Jesusa Imaza w 30. minucie. Hiszpan przejął bezpańską piłkę przed polem karnym Olimpii i ślicznym technicznym strzałem zaskoczył Depkę, trafiając na 3:1 dla mistrza Polski.

Imaz dosłownie w kolejnej akcji był blisko skompletowania dubletu, jednak tym razem z kilkunastu metrów uderzył tylko w słupek. Ponadto dobitka Darko Czurlinowa poszybowała "Panu Bogu w okno". Po kilku minutach w słupek trafili także gospodarze za sprawą centrostrzału z rzutu wolnego Iwana Ciupy, który był o krok od zaskoczenia Sławomira Abramowicza. Sama końcówka pierwszej części gry, w której działo się bardzo wiele, to dwie sytuacje "sam na sam" Kristoffera Hansena oraz Darko Czurlinowa, jednak Norweg uderzył prosto w Pawła Depkę, a Macedończyk zdołał nawet bramkarza Olimpii minąć, po czym jednak jego strzał na pustą bramkę zatrzymał na linii bramkowej Damian Kostkowski, przez co wynik 1:3 nie zmienił się do przerwy.

Olimpia walczyła do końca. Przepiękna bramka anulowana

Drugą połowę w bramce Jagiellonii rozpoczął Maksymilian Stryjek, który zmienił poobijanego przed przerwą Sławomira Abramowicza. I pewnie nie spodziewał się on, że już w 47. minucie kompletnie niepilnowany przed jego bramką będzie Tomasz Kaczmarek, ale ten po dokładnym dośrodkowaniu Rafała Kobrynia uderzył prosto w ręce golkipera gości. Pięć minut później Kaczmarek ponownie uciekł defensywie Jagi, ale tym razem strzelił z kilkunastu metrów wyraźnie obok bramki.

Olimpia przez dużą część drugiej połowy była konkretniejsza. W 60. minucie kolejny celny strzał na bramkę Jagi oddał Szymon Krocz, jednak była to próba zdecydowanie za lekka, by zaskoczyć Stryjka. Po chwili odpowiedzieli goście z Białegostoku - po akcji rezerwowego Lamine'a Diaby'ego-Fadigi w świetnej sytuacji spudłował Jesus Imaz.

Piłkarze Grzegorza Nicińskiego nie poddawali się. W 64. minucie ponownie zmusili Maksymiliana Stryjka do interwencji, tym razem po strzale głową z bliska autorstwa Kacpra Cichonia. Golkiper Jagiellonii tym razem musiał włożyć w swoją paradę znacznie więcej wysiłku, jednak ponownie się nie pomylił. Z zawodników gospodarzy po przerwie ewidentnie zeszła jakakolwiek presja, gdyż potrafili oni nawet zaskakiwać rywala efektownymi dryblingami, co wywoływało pozytywną reakcję trybun. W 71. minucie kolejną solową akcję zaprezentował Szymon Krocz, jednak i jemu zabrakło w tym wszystkim skuteczności - uderzył obok bramki.

Jagiellonia grała bardzo zachowawczo, po czym również nerwowo. Wydawało się, że w 79. minucie w końcu się doigrała, gdy fenomenalnym uderzeniem z dystansu popisał się Iwan Ciupa. Tym razem Maksymilian Stryjek nie zdołał odbić piłki poza bramkę i wszystko wskazywało, że gospodarze złapali kontakt, ale mistrza Polski przed nerwową końcówką uchronił VAR, który dopatrzył się na początku akcji bramkowej spalonego. Ostatnie szanse na gola mieli skrzydłowy Jagiellonii Miki Villar oraz rezerwowy Olimpii Wojciech Goralski. Uderzenie Hiszpana z ostrego kąta obronił Paweł Depka, z kolei piłkarz gospodarzy w dobrej sytuacji uderzył nad poprzeczką.

Mistrz Polski w ćwierćfinale PP. Została jedna niewiadoma

Jagiellonia Białystok wygrała na wyjeździe z drugoligową Olimpią Grudziądz 3:1, dzięki czemu dołączyła do Pogoni Szczecin, Korony Kielce, Ruchu Chorzów, Polonii Warszawa, Puszczy Niepołomice oraz Piasta Gliwice w gronie ćwierćfinalistów Pucharu Polski. Ostatniego wyłoni wieczorny mecz ŁKS Łódź z Legią Warszawa (godz. 18:00). Losowanie ćwierćfinałów, które odbędą się już wiosną, zaplanowano na piątek 6 grudnia.

Podczas gdy Olimpia już zakończyła piłkarską jesień, przed Jagiellonią kolejne spotkania wyjazdowe. W niedzielę w Krakowie zmierzy się ona z Puszczą Niepołomice, a cztery dni później w Lidze Konferencji mistrz Polski zagra w Czechach z Mladą Boleslav.