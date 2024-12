Tragedia piłkarza Legii. Tak Feio rozpoczął konferencję

To był mecz dwóch różnych połów. Do przerwy Legia prezentowała się słabo i to ŁKS był aktywniejszym zespołem. Po zmianie stron nie było już wątpliwości. Goście przyspieszyli i szybko strzelili trzy gole. Bohaterem wieczoru został Marc Gual, choć tak naprawdę najważniejszą postacią była osoba, której już wśród nas nie ma. Legia po raz pierwszy zagrała w rzeczywistości bez Lucjana Brychczego.

Feio tak zaczął konferencję. Smutne wieści z Legii

Największa legenda w Polsce odeszła w nocy z niedzieli na poniedziałek. Były piłkarz i trener warszawskiego klubu miał 90 lat. O tym, że był postacią wyjątkową nikogo nie trzeba przekonywać. Czwartkowe spotkanie - tak jak wszystkie mecze 1/8 finału Pucharu Polski - poprzedziła minuta ciszy. Kibice obu klubów uczcili Brychczego wspólnymi brawami.

W sektorze fanów gości pojawiły się także flagi z wizerunkiem słynnego piłkarza. Już po spotkaniu - na tradycyjnej pomeczowej konferencji - zdjęcie Lucjana Brychczego pojawiło się na koszulce, którą przywdział trener gości Goncalo Feio. "Żegnaj legendo" - głosił napis, a Portugalczyk rozpoczął konferencję od odwołania do najważniejszej postaci w historii klubu. Zdradził także, że to nie jedyna smutna wiadomość, która ostatnio zastała Legię.

- Pomeczowy komentarz nie mogę zacząć inaczej niż od pana Lucjana. Wiadomo, że to nie będzie mecz ani tydzień, gdzie my jako Legia, będziemy mogli cokolwiek świętować. Cały klub jest w żałobie, ale moglibyśmy dzisiaj wygrać, żeby rodzinie - bo wiemy jak bardzo to są osoby związane z Legią - trochę ulżyć. Mogliśmy wygrać, żeby kibicom trochę ulżyć i do poniedziałku, kiedy ostatecznie będziemy pana Lucjana żegnać wszyscy jako drużyna, to mieliśmy dwa kroki. Dzisiaj był jeden, mam nadzieję, że w niedzielę dokonamy drugi - takimi słowami rozpoczął Portugalczyk. Widać było, że jest wyraźnie przejęty. Kilkukrotnie zawieszał głos.

Feio dodał, że śmierć Brychczego to niejedyna trudna sytuacja, z jaką ostatnio musiała zmagać się Legia. Przyznał, że w rodzinie pewnego zawodnika także miała miejsce bardzo smutna sytuacja.

- Powiem tak... nie tylko pan Lucjan niestety nas opuścił w ostatnich dniach. W drużynie też mamy takie sytuacje, że ktoś z rodziny nas opuścił. Ten piłkarz wybrał grać, wybrał pomoc drużynie. To są małe-wielkie rzeczy - przyznał Portugalczyk, dodając, że bezimiennie chce docenić piłkarzy i to, jaką drużynę tworzą.

Legia Warszawa w najbliższej kolejce ligowej zagra z Zagłębiem Lubin. Ten mecz zaplanowano na 8 grudnia.