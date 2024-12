Znowu to samo. Skandaliczne sceny podczas minuty ciszy w intencji Brychczego

W poniedziałek w wieku 90 lat zmarł Lucjan Brychczy, ikona Legii Warszawa i jedna z legend polskiego futbolu. Brychczy grał w Legii w latach 1954–1972. W tym czasie wystąpił w 452 meczach, strzelił 226 goli, co jest rekordem klubu. Brychczy jest też rekordzistą Legii pod względem liczby spotkań.

REKLAMA

Zobacz wideo Klub z 50-tys. polskiego miasteczka robi furorę! Niebywałe. "Przepaść" [Reportaż Sport.pl]

W barwach stołecznego zespołu zdobywał mistrzostwo Polski w latach 1955, 1956, 1969 i 1970. Był gwiazdą ligi lat 50. i 60., trzykrotnie wywalczył wówczas tytuł króla strzelców. Z Legią awansował też do półfinału Pucharu Europy, a po zakończeniu kariery piłkarskiej pełnił w stołecznym klubie funkcje asystenta, trenera juniorów i pierwszego trenera. W 2014 r. mianowano go honorowym prezesem Legii.

"W związku ze śmiercią Lucjana Brychczego - jednego z najwybitniejszych zawodników w historii Legii Warszawa, członka Klubu Wybitnego Reprezentanta PZPN oraz członka Galerii Legend Ekstraklasy - wszystkie mecze 18. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, a także spotkanie 17. kolejki Motor Lublin - Radomiak Radom zostaną poprzedzone minutą ciszy" - poinformowano w poniedziałek.

Ale minutą ciszy poprzedzone zostały nie tylko mecze ekstraklasy. PZPN zdecydował, że tak samo rozpoczynać się będą wtorkowe, środowe i czwartkowe spotkania Pucharu Polski. Tak przynajmniej było w teorii.

W praktyce nie wszędzie ta minuta ciszy była respektowana. Tak było we wtorek przy Konwiktorskiej na stadionie Polonii Warszawa. Jej kibice nie uszanowali momentu uhonorowania Brychczego przed pucharowym meczem z Wisłą Kraków.

Minuta ciszy znów zakłócona

Do niemal identycznej sytuacji doszło w środę przed meczem Unii Skierniewice z Ruchem Chorzów. W trakcie minuty ciszy, którą ogłoszono na stadionie, kibice Ruchu śpiewali jeszcze swój hymn.

"Pan Lucjan przyjechał do Warszawy w 1954 r. W stolicy miał zostać tylko na chwilę i po odbyciu służby wojskowej wrócić na Śląsk, do Nowego Bytomia, gdzie się urodził. W Warszawie został jednak aż do śmierci. Najpierw mieszkał przy ul. Jasnej, a niedługo później wraz z żoną przeprowadził się na ul. Świętokrzyską, gdzie mieszkał do końca. 'Jestem warszawiakiem ze Śląska'" - pisaliśmy we wspomnieniu o Lucjanie Brychczym.