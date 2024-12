Trzy gole, VAR i czerwona kartka. Koniec. Największa rewelacja odpada z Pucharu Polski!

We wtorkowe południe z Pucharu Polski odpadła Sandecja Nowy Sącz, która uległa 0:1 Puszczy Niepołomice. W grze o trofeum pozostał już tylko jeden reprezentant III ligi. Mowa o Unii Skierniewice, która sprawiła już kilka sensacji w obecnej edycji rozgrywek. Wyeliminowała bowiem dwóch reprezentantów ekstraklasy. Już na start rozprawiła się z Motorem Lublin. Później pozbawiła nadziei GKS Katowice. W 1/8 finału mierzyła się z Ruchem Chorzów. I choć nie była faworytem do zwycięstwa, to pokazała, że nie należy jej skreślać.

Ruch Chorzów zwycięża w Skierniewicach. Dwa gole w pierwszej połowie, jeden nieuznany

Mecz od początku był bardzo wyrównany. I choć to goście, a więc Ruch dłużej utrzymywali się przy piłce, to obie ekipy tworzyły spore zagrożenie w polu karnym. Unii sprzyjał też żywiołowy doping kibiców, którzy licznie zebrali się na stadionie. Jednak nie mieli oni wielu powodów do radości po pierwszej połowie.

W 31. minucie padł pierwszy gol. Jeden z piłkarzy Ruchu uderzył na bramkę z pola karnego, a piłkę odbił Mateusz Stępień. Nie był to jednak koniec akcji. Futbolówka trafiła pod nogi Mateusza Szwocha, a ten z bliska wpakował ją do siatki. Ostatecznie bramka nie została uznana. Po analizie VAR dopatrzono się zagrania ręką.

Jednak już trzy minuty później Szwoch ponownie trafił. Tym razem sędzia gola nie anulował. Piłkę dośrodkował Szymon Szymański wprost na głowę 31-latka, który bez większych problemów pokonał bramkarza.

Rollercoaster w drugiej połowie. Gol i czerwona kartka. Unia żegna się z Pucharem Polski

W kolejnych minutach Unia starała się wyrównać, ale bez większych sukcesów i ostatecznie na przerwę schodziła z jednobramkową stratą. Drugą partię zdecydowanie lepiej rozpoczęli goście. Przenieśli ciężar gry na połowę Unii i raz po raz atakowali bramkę Stanisława Pruszkowskiego. Jak stwierdzili komentatorzy TVP Sport, to właśnie golkiper utrzymywał drużynę przy życiu. - To wciąż tylko jednobramkowa strata - mówili. - Ruch zaczął grać agresywniej - dodawali.

Jednak wydawało się, że sytuacja jest dynamiczna. - Podnieśli rękawice. (...) Nikt ich już nie zlekceważy po tym, jak wyeliminowali Motor i Katowice - podkreślali komentatorzy. I Unia faktycznie próbowała odwrócić losy rywalizacji, ale popełniała proste błędy i szybko traciła piłkę.

Z tego korzystali rywale. I tak w 71. minucie padła druga bramka dla Ruchu. Tym razem do siatki trafił Bartłomiej Barański, który pomknął w pole karne, minął golkipera i umieścił piłkę w siatce. I wydawało się, że mecz najprawdopodobniej został rozstrzygnięty.

Jednak już trzy minuty później chorzowska ekipa wyciągnęła rękę do gospodarzy, a właściwie zrobił to... Andrej Lukić. W krótkim czasie otrzymał dwie żółte kartki, najpierw za faul na rywalu, a kilka sekund później za dyskusje z sędzią, przez co musiał opuścić boisko.

To pobudziło Unię do walki i w końcu oddała pierwsze celne strzały w drugiej połowie. Brakowało jednak szczęścia. Więcej goli nie padło, przez co z Pucharem Polski pożegnała się ostatnia z ekip z III ligi. Do ćwierćfinału awansował Ruch.

Puchar Polski, Unia Skierniewice - Ruch Chorzów 0:2