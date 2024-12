Tak na stadionie Polonii pożegnali Brychczego i Furtoka. Aż szkoda słów

Na początku grudnia Polonia Warszawa i Wisła Kraków w ciągu trzech dni spotkają się dwukrotnie przy Konwiktorskiej w Warszawie. We wtorek oba zespoły rozgrywały mecz w ramach 1/8 finału Pucharu Polski, a w piątek czeka ich konfrontacja w ramach Betclic 1. Ligi.

Kibice Wisły wreszcie weszli na stadion rywala. Fani Polonii zagłuszyli minutę ciszy dla Brychczego i Furtoka

Od początku meczu sporo działo się nie tylko na boisku, ale też na trybunach. Wszak po raz pierwszy w krajowych rozgrywkach od majowego finału Pucharu Polski, wpuszczeni na inny stadion niż ten przy Reymonta w Krakowie zostali kibice Wisły, którzy w komplecie około 400 osób wypełnili sektor gości przy Konwiktorskiej. Można się spodziewać tego samego również w piątek, gdy oba zespoły także zmierzą się w Warszawie, ale już w ramach I ligi.

Kibice Polonii jako jedyni póki co od rozpoczęcia bojkotu nie sprzeciwili się wejściu fanów "Białej Gwiazdy". Wywiesili także transparent uderzający w kibiców Legii Warszawa, którzy mają przewodzić bojkotowi, z hasłem: "Każde starcie ze sprzętem, aut rozwalanie, ataki na kadrze, do chaty wjeżdżanie. I wy się bierzecie za kogoś rozliczanie? Hipokryci." Obie strony także w niecenzuralnych słowach wyrażały się co jakiś czas o klubie z Łazienkowskiej.

Niestety, przy okazji grupka kibiców z trybuny najzagorzalszych sympatyków Polonii Warszawa nie popisała się w trakcie minuty ciszy dla zmarłych Jana Furtoka i Lucjana Brychczego. Choć spiker w przypadku tego drugiego mówił przede wszystkim o "wybitnym piłkarzu o pseudonimie "Kici"", kibice gospodarzy doskonale wiedzą, że Brychczy aż 70 lat poświęcił Legii Warszawa. Stąd też doping w ich wykonaniu nie został przerwany nawet na symboliczną minutę.

Po pierwszej połowie wtorkowego meczu 1/8 finału Pucharu Polski Polonia Warszawa przegrywa z Wisłą Kraków 0:2 po dwóch bramkach Frederico Duarte.