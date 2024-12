Najbrutalniejsza prawda o Śląsku. "Jeżeli tego nie zrobimy, spadniemy"

- Dobitki, czerwona kartka i rzuty karne! Śląsk Wrocław w końcówce meczu doprowadził do dogrywki i serii rzutów karnych, ale ostatecznie to Piast Gliwice melduje się w ćwierćfinale Pucharu Polski. Gliwiczanie pokonali gospodarzy w serii jedenastek 8:7 (1:1 po dogrywce). Decydującego karnego nie trafił 20-letni Łukasz Gerstenstein - tak spotkanie 1/8 finału Pucharu Polski, prosto z Tarczyński Areny Wrocław relacjonował dziennikarz Sport.pl Bartosz Królikowski.

Ważne słowa trenera Śląska. "Musicie sobie zdać sprawę"

To był gorzki wieczór dla kibiców Śląska Wrocław, którzy tego popołudnia zgromadzili się na Tarczyński Arenie. Stadion świecił pustkami, a mecz odbywający się o mało sprzyjającej porze oglądało niespełna 4,5 tysiąca kibiców. Wrocławianie przegrali, a na horyzoncie zostały już tylko dwa spotkania w 2024 roku.

Po zakończonym meczu tradycyjnie odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczył trener Marcin Dymkowski. To szkoleniowiec zjawiający się na konferencjach pomeczowych. Na tych przed spotkaniami, ale także w rozmowach w TV uczestniczy trener Michał Hetel.

Na wtorkowej konferencji już po meczu z Piastem Dymkowski poruszył kilka istotnych kwestii.

- Grali jak nigdy, przegrali jak zawsze. To podsumowanie meczu. Do momentu gdy graliśmy 11 na 11 ta gra nie była może tak dobra jak tego byśmy sobie życzyli, ale po czerwonej kartce dla Piasta to zdecydowana dominacja Śląska Wrocław. Chciałbym przede wszystkim pogratulować piłkarzom ich wewnętrznej zawziętości, wewnętrznej wiary w to, że można dziś wygrać mecz. Musicie sobie państwo zdać sprawę, że grając mecze, będąc na ostatnim miejscu w tabeli, przegrywając większość spotkań, nie jest łatwo się podnieść mentalnie. Duże słowa uznania z mojej strony dla piłkarzy, że pokazali, że chcą wygrać mecz. Niestety - nie wygraliśmy po raz kolejny - od takich słów trener rozpoczął spotkanie z dziennikarzami.

- Chcemy zbudować piłkarzy na ostatnie dwa mecze, bo Śląsk Wrocław nie może spaść z ekstraklasy. Jeżeli nie zdobędziemy minimum czterech punktów, to to niestety nastąpi, ale ja wierzę, że damy radę - apelował szkoleniowiec.

Poza kwestiami merytorycznymi emocje wywołał też sposób wypowiadania się Marcina Dymkowskiego na niektóre tematy. - Pytanie o kilka decyzji personalnych - zmiana Jaspera. Nam się z trybun wydawało, że taki piłkarz, który robił przewagę w grze jeden na jednego. To kwestia zdrowotna czy taktyczna? - dociekał dziennikarz "Gazety Wrocławskiej" Piotr Janas.

Odpowiedź Dymkowskiego była następująca: Wydaje mi się, że to była kwestia taktyczna. Sztab chciał jeszcze podnieść więcej możliwości w ataku, spróbować zawodnika, który ożywi jeszcze bardziej. Chociaż to, co pan powiedział - Jasper był jednym z wiodących piłkarzy. Sztab tak zdecydował, że potrzebna była zmiana - stwierdził szkoleniowiec.

- Wydaje mi się, że Burak Ince ma na tyle umiejętności, by grać w pierwszym składzie Śląska Wrocław, ale nie na tyle by był wiodącą postacią tej drużyny. Myślę, że Jasper i Ortiz pokazali, że zasługują na to miejsce, co nie zmienia faktu, że ta decyzja może być o tyle niepokojąca, że mimo wszystko nie korzystamy z usług reprezentanta kraju, ale taka była decyzja sztabu. Nie możemy z nią dyskutować - dodał Dymkowski.

Kibice i ludzie związani z wrocławskim środowiskiem momentalnie odpowiedzieli na ten wątek. - Te konferencje to jakaś farsa. Nie wiem, kto wpadł na pomysł, by tak podzielić te role trenerów, ale na pewno nie był to najostrzejszy ołówek w piórniku - napisał jeden z nich. Dostał odpowiedź, w której wytłumaczono mu, że Dymkowski musi być na pomeczowych konferencjach jako trener z uprawnieniami. Tych nie ma Hetel, choć to jego nazwisko prezentowane jest na przedmeczowych grafikach i składach.

- Niepokojące Panie Trenerze to są pańskie wypowiedzi na konferencjach prasowych - dodawał wrocławski publicysta i twórca podcastu #śląskowegadanie Piotr Potępa.

Dymkowski odniósł się także do istotnej kwestii przyszłości Śląska. Czy nadal wierzy w utrzymanie klubu, który po 16 rozegranych kolejkach ma na koncie zaledwie 10 punktów? W tej kwestii zwrócił się z ważnym apelem do całego środowiska związanego z wrocławskim klubem.

- Od 11 lat jestem trenerem na poziomie seniorskim, od 30 lat jestem związany z piłką nożną - jako piłkarz zawodowy i teraz jako trener. Przeżywałem takie sytuacje. Niestety, wiem, z czym to się wiąże. Jeżeli nie wykona się odpowiedniej pracy teraz - w tej rundzie, jeżeli nie zdobędzie się odpowiedniej liczby punktów, to naprawdę ta druga runda jest strasznie ciężka, żeby punktować w każdym meczu. Chcąc się utrzymać -mając 10 punktów - musisz punktować jak mistrz Polski. Czy to jest realne? Musimy sobie odpowiedzieć. Wiadomo, nie ma rzeczy niemożliwych, ale to jest bardzo trudne. Dlatego naprawdę - przestrzegam wszystkich przed tą rundą. Przestrzegam wszystkich piłkarzy, ludzi związanych z klubem, że ten czas, który nam pozostał - musimy go wykorzystać. Jeżeli nie, to naprawdę będzie bardzo trudno - przyznał Dymkowski.

Śląsk Wrocław w najbliższy weekend rozegra mecz z walczącą o utrzymanie Lechią Gdańsk (7 grudnia). Siedem dni później podejmie Radomiaka Radom - drużynę, która także jest zamieszana w walkę o ligowy byt. - Mamy dwa bardzo ważne mecze. Chciałbym, żeby piłkarze wierzyli w to, że zdobędziemy 6 punktów albo chociaż 4, bo jeżeli tego nie zrobimy, to Śląsk Wrocław spadnie z Ekstraklasy -