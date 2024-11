Kiedy losowanie 1/8 finału Pucharu Polski? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Puchar Polski wkracza w etap 1/8 finału. Na placu boju pozostało już tylko 16 klubów, wśród których brakuje m.in. Lecha Poznań, Rakowa Częstochowa i Cracovii, czołowych zespołów ekstraklasy. Są za to drużyny z czwartego szczebla rozgrywkowego, które wyeliminowały faworytów i będą chciały sprawić kolejne sensacje.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak trenuje Wojciech Szczęsny! Obrazki prosto z Barcelony

Puchar Polski 1/8 finału. Kiedy losowanie Pucharu Polski? O której losowanie Pucharu Polski 2024/25?

Wielu emocji dostarczyła kibicom Unia Skierniewice, występująca w III lidze grupie I, która uporała się z dwoma beniaminkami ekstraklasy - najpierw Motorem Lublin, a następnie GKS-em Katowice - i jest chyba największą rewelacją rozgrywek. Chociaż świetnie spisuje się również Sandecja Nowy Sącz, drużyna z III ligi grupy IV. Okazała się ona lepsza od Zagłębia Sosnowiec (runda wstępna), Cracovii oraz Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

W najlepszej szesnastce nie brakuje także dużych marek. Mowa o Jagiellonii Białystok i Legii Warszawa, czyli odpowiednio złotych i brązowych medalistach ostatniego sezonu ekstraklasy oraz uczestnikach fazy zasadniczej Ligi Konferencji, a także Wiśle Kraków i Pogoni Szczecin, finalistach ostatniej edycji PP (trofeum bronią krakowianie).

Uczestnicy 1/8 finału Pucharu Polski:

ekstraklasa : Jagiellonia Białystok, Korona Kielce, Legia Warszawa, Piast Gliwice, Pogoń Szczecin, Puszcza Niepołomice, Śląsk Wrocław, Widzew Łódź, Zagłębie Lubin

: Jagiellonia Białystok, Korona Kielce, Legia Warszawa, Piast Gliwice, Pogoń Szczecin, Puszcza Niepołomice, Śląsk Wrocław, Widzew Łódź, Zagłębie Lubin I liga : ŁKS Łódź, Polonia Warszawa, Wisła Kraków, Ruch Chorzów

: ŁKS Łódź, Polonia Warszawa, Wisła Kraków, Ruch Chorzów II liga : Olimpia Grudziądz

: Olimpia Grudziądz III liga: Sandecja Nowy Sącz, Unia Skierniewice

Na tym etapie nie ma rozstawień, zatem możliwe jest starcie Jagiellonii z Legią czy Sandecji z Unią (co oznaczałoby trzecioligowca w ćwierćfinale PP). Gra się jeden mecz, a kto jest jego gospodarzem? Jeśli trafiają na siebie zespoły z różnych lig, to ten występujący w niższej. A jeśli dwa grające na tym samym szczeblu, to ten wylosowany jako pierwszy. Spotkania 1/8 finału PP zaplanowano na 3-5 grudnia.

O której dzisiaj losowanie 1/8 finału Pucharu Polski? Kiedy losowanie 1/8 Pucharu Polski? Gdzie oglądać losowanie Pucharu Polski 2024/25? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE, WYNIKI]

Losowanie par 1/8 finału Pucharu Polski odbędzie się w poniedziałek 4 listopada o godz. 16:00. Transmisję TV przeprowadzi kanał TVP Sport, natomiast stream online będzie dostępny na stronie tvpsport.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport. Zapraszamy także do śledzenia wyników losowania oraz najważniejszych informacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.