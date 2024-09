Trener Resovii grzmi po wyeliminowaniu Lecha. "To brak szacunku"

Lech Poznań poniósł absolutnie sensacyjną porażkę w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Lider ekstraklasy poległ 0:1 z drugoligową Resovią Rzeszów, przez co odpadł z rozgrywek. "Lech myślał, że ten mecz sam się wygra", "kompletnie nie pokazał jakości", kompromitacja" - pisali w mediach społecznościowych eksperci i dziennikarze.

Po meczu głos zabrał trener pokonanych Niels Frederiksen. - Brakowało nam jakości w grze, wykańczaniu akcji. Poza tym kontrolowaliśmy przebieg gry, ale pod bramką rywala nie było tak dobrze. To dla nas duże rozczarowanie. (...) To nie powinno się nam przydarzyć - komentował. Z czasem pojawiły się do niego zarzuty, niekoniecznie związane z grą jego zespołu.

Niels Frederiksen podpadł trenerowi Resovii Rzeszów. Oto co zrobił przed meczem

Trener Resovii Jakub Żukowski w programie "Tylko Sport" na Kanale Sportowym został zapytany o to, czy prowadzona przez niego drużyna czuła się zlekceważona przez rywali. - Nie wiem, o to trzeba spytać trenera i sztab Lecha - odpowiedział. A następnie zwrócił uwagę na nieeleganckie zachowanie Frederiksena.

- Powiem jedno, co można było wywnioskować przed meczem. Nie wiem, czy to lekceważenie przeciwnika, może trochę wbiję szpilkę szkoleniowcowi Lecha, ale nie podobało mi się jedno zachowanie trenera Lecha i zwróciłem mu na to uwagę. Mianowicie jeśli podaje rękę trenerowi czy sędziom, to drugą trzyma w kieszeni. Uważam, że to lekki brak szacunku - wyznał.

Jakub Żukowski nie gryzł się w język nt. Nielsa Frederiksena. "Nie wiem, czy u niego w kraju takie rzeczy są normalnością"

Żukowski przypomniał, że wcześniej Duńczyk zachowywał się w podobny sposób. - Nie wiem, czy u niego w kraju takie rzeczy są normalnością, natomiast sądzę, że u nas powinno to wyglądać i wygląda inaczej. Zwróciłem na to uwagę podczas meczów ekstraklasy, że gdy podchodził do innych trenerów, to też tak robił. Trochę braku szacunku można było zauważyć. Czy nas zlekceważyli? To już nie mój problem - dodał.

Losowanie drugiej rundy Pucharu Polski z udziałem Resovii Rzeszów odbędzie w poniedziałek 30 września. Co ciekawe, weźmie w nim udział także druga drużyna Lecha Poznań, która w pierwszej rundzie rozgrywek wyeliminowała czwartoligowy LKS Barycz Sułów (0:0, 5:3 w karnych).