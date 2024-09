Eksperci mówią jednym głosem po kompromitacji Lecha Poznań

Lech Poznań rewelacyjnie rozpoczął sezon w ekstraklasie. Z dziewięciu meczów wygrał aż siedem i z 22 punktami jest liderem tabeli. W spotkaniu pierwszej rundy Pucharu Polski z drugoligową Resovią Rzeszów był zdecydowanym faworytem.

Lech Poznań odpada z Pucharu Polski! I to z drugoligowcem

Niespodziewanie to drużyna z Podkarpacia otworzyła wynik, w 16. minucie Maksymilian Hebel kapitalnie uderzył z linii pola karnego pod poprzeczkę bramki Filipa Bednarka. Taki rezultat utrzymał się do końca spotkania, mimo że Lech kończył je z przewagą dwóch graczy - czerwone kartki otrzymali Radosław Adamski (81. minuta) i Danian Pavlas (95. minuta).

Sensacyjne odpadnięcie lidera ekstraklasy z PP jest szeroko komentowane w mediach społecznościowych. "Trzy z czterech najlepszych obecnie drużyn w Ekstraklasie już poza Pucharem Polski (Lech, Cracovia, Raków), a ta czwarta - Jagiellonia Białystok - jeszcze nie grała" - napisał Jakub Seweryn ze Sport.pl.

"Mam wrażenie, że Lech myślał, że ten mecz sam się wygra. Teraz ma tylko ekstraklasę, ale powiedzieć, że może się na niej skupić, to nic nie powiedzieć. Będzie chciał zbudować sobie autostradę do tytułu. Do każdego meczu może przystąpić w miarę świeży" - ocenił Marcin Jaz ze Sport.pl.

Eksperci komentują klęskę Lecha Poznań w Pucharze Polski. "Został upokorzony"

"Żenujące 45 minut w wykonaniu Lecha. Kilku piłkarzy myślało, że spacerowo przejdą drugoligowca z nastawieniem mentalnym jak na sparing. Brawa dla Resovii, która jest dobrze zorganizowana oraz ustawiona i gra na odpowiednim nastawieniu mentalnym" - pisał po pierwszej połowie Dawid Dobrasz z Meczyki.pl.

Po drugiej był jeszcze bardziej krytyczny dla zespołu z Poznania. "Lech został upokorzony przez Resovię. Za mało pasji, zaangażowania, dokładności. Gra na 60-70 proc. to za mało. Spacerkiem takich meczów się nie wygra. Kompromitacja pasująca do tego roku dla Lecha. Rozumiem zmiany Nielsa (Frederiksena - red.). Nie rozumiem postawy zawodników (kilku zmienników) Kolejorza. Brawa dla gospodarzy, za skuteczną taktykę i odpowiednią postawę mentalną" - dodał.

"Puchar Tysiąca Niespodzianek. Resovia dziś pokazała świetną organizację i olbrzymi charakter. Bardzo mało błędów. Lech kompletnie nie pokazał jakości indywidualnej. Grając w przewadze, nie stworzył żadnej sytuacji. Fatalny występ" - skomentował Dominik Pasternak z TVP Sport.

"Niesamowita jest polska piłka. Lech Poznań jedzie z każdym, jak leci, ale nie jest w stanie przejść potężnej Resovii Rzeszów i odpada w 2. rundzie Pucharu Polski. Piękne, a zarazem smutne. Stabilności nie doczekamy się nigdy" - ocenił Maksymilian Kopacz z Kanału Sportowego.

Z kolei Przemysław Michalak z Weszło przywołał wstydliwą porażkę Lecha w kontekście środowej wpadki Rakowa Częstochowa, który odpadł z pierwszoligową Miedzią Legnica. "Lech nie mógł tak tego zostawić, mamy odpowiedź" - tak odpowiedział na swój wpis dotyczący tego, że Raków "utorował" sobie drogę do mistrzostwa Polski.

"Do końca sezonu Lech Poznań rozegra 25 meczów. W 8 miesięcy. Do końca sezonu zostało 241 dni, co daje Lechowi średnio jeden mecz co 10 dni" - napisał Cezary Kawecki z Kanału Sportowego. "Rezerwy Lecha Poznań doszły w Pucharze Polski dalej niż pierwsza drużyna" - celnie zauważył Samuel Szczygielski z Meczyki.pl. Drugi zespół Lecha, występujący w II lidze, pokonał czwartoligowy LKS Barycz Sułów (0:0, 5:3 w karnych).

Losowanie drugiej rundy Pucharu Polski z udziałem Resovii Rzeszów odbędzie się w poniedziałek 30 września.