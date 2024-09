Szaleństwo w Pucharze Polski! Wicelider Ekstraklasy wyrzucony przez III-ligowca!

Piłkarze Cracovii, wicelidera PKO BP Ekstraklasy, choć grali w mocno rezerwowym składzie, to i tak byli zdecydowanymi faworytami wtorkowego starcia z Sandecją Nowy Sącz, która występuje w trzeciej lidze! (po dziewięciu kolejkach jest liderem grupy czwartej).

Sensacja w Pucharze Polski! Wicelider ekstraklasy wyeliminowany

Pierwsza połowa w wykonaniu piłkarzy Cracovii okazała sporym rozczarowaniem. Goście nie byli w stanie stworzyć poważnego zagrożenia pod bramką Sandecji Nowy Sącz. Mało tego, niewiele brakowało, by już w siódmej minucie przegrywali. Świetną okazję miał Przemysław Skałecki, ale trafił jedynie w poprzeczkę. Do przerwy było 0:0.

Po zmianie stron sytuacja wicelidera ekstraklasy mocno się skomplikowała. Po godzinie gry na prowadzenie niespodziewanie wyszli gospodarze. Rafał Wolsztyński prostopadłym podaniem wyprowadził Jakuba Wilczyńskiego do sytuacji sam na sam z bramkarzem, a ten zachował się w polu karnym jak rasowy napastnik. Technicznym strzałem przelobował Jakuba Burka i trafił do siatki.

Cracovia ruszyła do ataku i długo szukała wyrównania. W końcu się go doczekała. W 81. minucie dośrodkowanie w pole karne na gola zamienił głową Virgil Ghita. Drużyna spod Wawelu od razu poszła za ciosem i po czterech minutach zadała kolejny cios. Piłkę spod linii końcowej płasko zagrywał Benjamin Kallman, a tuż przed bramką znakomicie odnalazł się Ajdin Hasić i z bliskiej odległości wpakował ją do siatki.

Wydawało się, że Cracovii już nic nie może odebrać wygranej i awansu do 1/16 finału. Tymczasem w doliczonym czasie gry Sandecja po raz kolejny zaskoczyła. Po rzucie rożnym dośrodkowanie przedłużył głową Wilczyński i piłka trafiła do Piotra Kowalika. 18-latek od razu oddał strzał i dał remis 2:2. Niewiele brakowało, a gospodarze rozstrzygnęliby sprawę jeszcze przed dogrywką, bo chwilę później potężny strzał z rzutu wolnego oddał Wiktor Kłos, ale fantastyczną interwencją popisał się Jakub Burek.

W dogrywce przez długi czas nie było dogodnych okazji do zdobycia gola. Aż do 117 minuty! Wtedy gospodarze przeprowadzili kapitalną kontrę. Z lewej strony dośrodkował Słowak Peter Kolesar, a z pięciu metrów, niepilnowany przez obrońców Jakub Wilczyński głową zdobył gola na 3:2! Goście rzucili się do rozpaczliwych ataków, ale nie byli w stanie doprowadzić do rzutów karnych. W drugiej minucie doliczonego czasu gry po rzucie rożnym trafili tylko w boczną siatkę.

II runda Pucharu Polski: Sandecja Nowy Sącz - Cracovia 3:2 po dogrywce, 2:2 po 90 minutach (0:0)