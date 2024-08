Oto pary Pucharu Polski! Pogoń ruszy w długą podróż przez całą Polskę

Puchar Tysiąca Drużyn, jak zwyczajowo nazywane są najważniejsze pucharowe rozgrywki w Polsce, w poprzednim sezonie dostarczył kibicom mnóstwo emocji. Do finału, który 2 maja rozegrano na Stadionie Narodowym w Warszawie, dotarły Pogoń Szczecin i Wisła Kraków. Wiadome było, że ktokolwiek nie sięgnie po puchar, będzie to niesamowita historia. Z jednej strony "Portowcy", którzy w swojej historii nigdy nie zdobyli trofeum, z drugiej zaś pierwszoligowi krakowianie. Ostatecznie - choć niemal do ostatnich sekund prowadziła Pogoń, Wisła wyrównała, a w dogrywce zadała decydujący cios. Wygrała puchar i dziś dzięki temu reprezentuje Polskę w europejskich pucharach.

Czy inni pierwszoligowcy pójdą w jej ślady? Czy może 2 maja 2025 roku świętować będzie jeden z klubów występujących na co dzień w Ekstraklasie? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero za kilka miesięcy, ale już wiemy jak wyglądają pierwsze przeszkody klubów w krajowym pucharze.

We wtorek 20 sierpnia w studiu Telewizji Polskiej, która od tego sezonu będzie transmitowała puchar Polski, odbyło się losowanie pierwszej rundy. Łukasz Wachowski - sekretarz Polskiego Związku Piłki Nożnej i Jakub Wawrzyniak - były reprezentant Polski i zdobywca krajowego pucharu z 2008, 2011, 2012 i 2013 roku - rozlosowali pary.

Już wiadomo, że na etapie pierwszej rundy kibice zobaczą starcia klubów Ekstraklasy. Górnik Zabrze zmierzy się z Radomiakiem Radom, a Korona Kielce podejmie Stal Mielec. Daleka podróż czeka Pogoń Szczecin, która na wyjeździe zmierzy się ze Stalą Rzeszów.

Gospodarzami spotkań będą zespoły z niższej klasy rozgrywkowej, a przypadku dwóch zespołów tej samej ligi mecz odbędzie się u drużyny, która została wylosowana jako pierwsza.

Przypomnijmy, że dopiero od drugiej rundy rywalizację w krajowym pucharze rozpoczną reprezentanci Polski w europejskich pucharach: Jagiellonia Białystok, Śląsk Wrocław, Legia Warszawa i Wisła Kraków.

Pary I rundy Pucharu Polski:

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Zagłębie Lubin

MKS Kluczbork - Unia Swarzędz

Podhale Nowy Targ - Ruch Chorzów

Grom Nowy Staw - ŁKS Łódź

Stal Stalowa Wola - Arka Gdynia

ŁKS II Łódź - Kotwica Kołobrzeg

Chojniczanka Chojnice - Znicz Pruszków

Elana Toruń - Widzew Łódź

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - GKS Katowice

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Lechia Gdańsk

Olimpia Grudziądz - GKS Tychy

Unia Skierniewice - Motor Lublin

Górnik Łęczna - Puszcza Niepołomice

Hutnik Kraków - Piast Gliwice

Barycz Sułow - Lech II Poznań

Podbeskidzie II Bielsko-Biała - Odra Opole

Wisła Płock - Warta Poznań

Miedź Legnica - Raków Częstochowa

Siarka Tarnobrzeg - Star Starachowice

Górnik Zabrze - Radomiak Radom

Avia Świdnik - Polonia Bytom

Concordia Elbląg - Lechia Zielona Góra

Korona Kielce - Stal Mielec

Chrobry Głogów - Polonia Warszawa

Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin

Resovia - Lech Poznań

Sandecja Nowy Sącz - Cracovia

Wigry Suwałki - Świt Szczecin

Mecze pierwszej rundy Pucharu Polski zaplanowano na 24, 25 i 26 września. Finał tegorocznej edycji zaplanowano na 2 maja 2025 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie.