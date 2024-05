Szczególny wyczyn Wisły Kraków. W tym roku może się to zdarzyć jeszcze trzy razy

- W końcówce doliczonego czasu gry cała ławka rezerwowych Pogoni Szczecin oczekiwała już na ostatni gwizdek i świętowanie pierwszego trofeum w historii klubu. Jednak radość szybko zamieniła się w rozpacz, gdy w 99. minucie, w sytuacji ostatniej szansy, wyrównanie Wiśle Kraków dał rezerwowy Eneko Satrustegui, doprowadzając do dogrywki. W niej "Biała Gwiazda" szybko dobiła rywala, co dało jej nieoczekiwany triumf - relacjonował dziennikarz Sport.pl Filip Modrzejewski.

REKLAMA

Zobacz wideo Sceny w trakcie finału Pucharu Polski! Wisła Kraków i Pogoń Szczecin w akcji

Elitarne grono Wisły. Niewielu tego dokonało

Wygrana w krajowym pucharze to dla Wisły Kraków nie tylko pierwsze trofeum od 2011 roku, ale i wyczyn, który pozwoli im na przypływ gotówki. Triumfator rozgrywek zostaje bowiem nagrodzony przez PZPN premią finansową w wysokości aż 5 mln złotych.

Krakowianie nie są pewni awansu do Ekstraklasy i niewykluczone, że w przyszłym sezonie - trzeci raz z rzędu - przyjdzie im rywalizować na zapleczu elity. W tym wypadku do europejskich pucharów przystąpiliby w roli pierwszoligowca. To pierwsza taka sytuacja w polskim futbolu w XXI wieku.

Według wyliczeń Kamila Rogólskiego Wisła dołączyła jednak do pewnego grona. Zespołów, które nie grając w najwyższej klasie rozgrywkowej wygrały krajowy puchar było w tym stuleciu więcej.

Pierwszym takim przypadkiem był sukces duńskiego Randers w 2006 roku. Poza elitą znajdowały się także norweski IL Hodd (2012), austriacki Pasching (2013), szkocki Hibernian (2016), belgijski Mechelen (2019) i litewski FC TransINVEST (2013).

Zupełnie niezwykły jest przypadek gruzińskiego klubu FC Gagra, który będąc poza najwyższym poziomem rozgrywkowym dwa razy sięgał po puchar kraju - w 2011 i 2020 roku.

Do tego grona dołączyła Wisła, a przed szansą stoją jeszcze trzy europejskie zespoły. W Pucharze Słowenii nadzieje na końcowy triumf ma ND Gorica, zaś w Rumunii Corvinul Hunedoara. Najtrudniejsze zadanie czeka występujący na zapleczu Bundesligi 1.FC Kaiserslautern. Zespół w którym występuje Tymoteusz Puchacz zagra z Bayerem Leverkusen.