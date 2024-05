Sceny w Krakowie! Tak się bawi Wisła [WIDEO]

2 maja 2024 roku zapisze się na kartach historii Wisły Kraków. Najpierw piłkarze z Krakowa doprowadzili do wyrównania i dogrywki w doliczonym czasie gry, a później Angel Rodado zagwarantował pierwszoligowcowi piąty w historii triumf w Pucharze. Na Stadionie Narodowym zapanowała wielka euforia fanów z Małopolski, która jest kontynuowana także w Święto Konstytucji.

Wisła Kraków świętuje triumf w Pucharze! Sceny w Krakowie

W piątek 3 maja punktualnie o 14.00 na Starym Rynku w Krakowie rozpoczęło się wielkie świętowanie i feta z udziałem kibiców oraz drużyny "Białej Gwiazdy". Przy Bazylice Mariackiej zgromadziło się tysiące fanów - część z nich jeszcze wczoraj cieszyła się z triumfu na Stadionie Narodowym.

Tłumy zaczęły zbierać się na rynku już kilkadziesiąt minut przed początkiem świętowania. "35 minut do startu. Fani Wisły przejmują Stary Rynek. Piękne chwile" - napisał na platformie X Jarosław Królewski, który później na bieżąco dzielił się także nagraniami z fety.

Radość potrwa pewnie do późnego wieczora. Nic dziwnego. To pierwszy wielki sukces Wisły Kraków od kilku lat. Po raz ostatni krakowski klub taki sukces celebrował w 2011 roku. Wówczas Wisła została po raz trzynasty w historii mistrzem Polski.

Teraz przed Wisłą Kraków kolejne cele do osiągnięcia w lidze. "Biała Gwiazda" wciąż walczy o awans do Ekstraklasy. Do zakończenia sezonu w I lidze zostały cztery spotkania, a Wisła zajmuje piąte miejsce z dorobkiem 49 punktów. Już w poniedziałek 6 maja Wisła zagra z Zagłębiem Sosnowiec.