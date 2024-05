Córka Grosickiego zabrała głos po finale PP. Aż ściska w gardle

Kiedy w 75. minucie finału Pucharu Polski przeciwko Wiśle Kraków Koulouris strzelił bramkę dla Pogoni Szczecin, wydawało się, że przedstawiciel ekstraklasy lada moment sięgnie po trofeum. Od zwycięstwa drużynę Jensa Gustafssona dzieliły sekundy. I to dosłownie. I-ligowiec w ostatniej akcji meczu strzelił wyrównującą bramkę, a na początku dogrywki zadał kolejny cios. Finalnie Pogoń na własne życzenie przegrała mecz, po którym w klubowej gablocie mogło pojawić się pierwsze trofeum.

Grosicki mocno przeżył porażkę w finale Pucharu Polski. Córka zabrała głos

Szczególnie mocno czwartkową porażkę przeżył Kamil Grosicki. Kapitan Pogoni uderzył się w pierś i przed kamerami Polsatu Sport stwierdził, że dał z siebie zbyt mało. - Jestem bardzo rozczarowany [...] Mieliśmy ten puchar już... Straciliśmy bramkę w ostatnich sekundach. Wydaje mi się, że to już nawet było po czasie - po tych siedmiu minutach, które doliczył sędzia. Powiem jednak szczerze, że Wisła była dzisiaj od nas lepszym zespołem. Od początku grała lepiej. W pewnym momencie strzeliliśmy gola i wydawało się, że zostanie tak do końca. Niestety się nie udało. Jesteśmy rozczarowani i mogę tylko przeprosić naszych kibiców. Wiem, że dla nich pewnie to słowo w tym momencie mało znaczy, ale jest nam przykro. Jesteśmy zawiedzeni - mówił.

Cała drużyna ze Szczecina nie zaprezentowała się najlepiej, jednak mimo to Grosicki był jednym z wyróżniających się piłkarzy. Sam reprezentant Polski miał jednak dużo surowsze zdanie na swój temat. - Ja byłem dzisiaj bez formy. Bardzo słaby mecz zagrałem. Nie wiem, co się ze mną działo. Wydawało mi się, że jestem na tyle doświadczonym zawodnikiem, że takie mecze będą mnie niosły. Niestety nie pomogłem dzisiaj drużynie - dodał.

W takich chwilach ważne jest wsparcie ze strony bliskich, na które może liczyć Kamil Grosicki. Piłkarz udostępnił na Instagramie wiadomość, jaką jego córka opublikowała w mediach społecznościowych. Jej słowa chwytają za serce. "Hej! Dzisiejszy dzień był pełen wrażeń, niestety nie udało nam się zdobyć pucharu, ale mimo to jestem bardzo dumna z Pogoni i jaki wielki osiągnęła sukces i progres przez ten czas. Nie jest to łatwe, trzeba również podziękować mojemu tacie, który sprawił, że byliśmy dzisiaj na stadionie, jestem tak bardzo z niego dumna, że to nie jest do opisania. Czasami są porażki, czasami są sukcesy, ale to nie od nas zależy. Jeszcze raz dziękuje tato, że jesteś. KOCHAM CIĘ BARDZO" - czytamy.

Tyle empatii nie mieli w sobie kibice Pogoni, którzy w żołnierskich słowach skrytykowali swoją drużynę za porażkę z I-ligowcem w tak ważnym meczu.