Gwiazdor Wisły odtworzył kultowe zdjęcie Lewandowskiego. Hit

Dziewiąty raz finał Pucharu Polski odbył się na Stadionie Narodowym i już po raz czwarty doszło do dogrywki. W 75. minucie Pogoń Szczecin wyprowadził na prowadzenie Efthymios Koulouris. Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się zwycięstwem Pogoni, Wisła zdobyła bramkę wyrównującą. Po zagraniu na chaos przez golkipera Wisły w pobliże pola karnego, piłkę zgrał Alan Uryga. Trafiła ona do rezerwowego Eneko Satrustegui, który strzałem lewą nogą wpakował piłkę do siatki. O losach meczu zadecydował gol zdobyty przez Rodado w dogrywce. - To był finał, jaki dekadę temu wymarzył sobie Zbigniew Boniek - niczym niezmącone święto polskiego piłkarstwa - pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Dzięki zwycięstwu Wisła Kraków przystąpi do walki o fazę grupową kolejnej edycji Ligi Europy od pierwszej rundy kwalifikacyjnej. Według autorów strony rankinguefa.pl aktualnie jej potencjalnymi rywalami są wicemistrz Szwecji Elfsborg oraz zdobywca Pucharu Słowacji Rużomberok.

Zawodnik Wisły Kraków odtworzył zdjęcie Roberta Lewandowskiego. "To nie sen!"

Miniona noc zapewne na długo zapadnie w pamięci Szymona Sobczaka. W piątek rano zawodnik klubu z Małopolski udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie ze swojego łóżka. 31-latek leżał w nim z pucharem. Do fotografii dodał krótki opis. - To nie sen! Puchar jest w Nasz, a Wisła Kraków zagra w europejskich pucharach. Kraków nie położył się dzisiaj spać - napisał Sobczak. Dodatkowo zamieścił trzy kółeczka w barwach Wisły Kraków.

Tym samym Sobczak otworzył legendarne zdjęcie Roberta Lewandowskiego z 2020 roku. Wtedy oficjalny profil Bayernu w mediach społecznościowych pochwalił się zdjęciem Polaka w łóżku z pucharem Ligi Mistrzów. W finale drużyna z Monachium pokonała Paris Saint-Germain 1:0.

Po 30. kolejkach I ligi Wisła zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 49 pkt. Liderem jest Lechia (59 pkt), która wyprzedza Arkę (58 pkt), natomiast o miejsca barażowe (3-6) walczy oprócz Wisły sześć drużyn: GKS Tychy (51 pkt), GKS Katowice (50 pkt), Motor Lublin (49 pkt), Wisła Płock (48 pkt), Odra Opole (46 pkt) i Górnik Łęczna (46 pkt). Do końca sezonu pozostały cztery mecze.