Boniek "poddymił" po finale Pucharu Polski. Takiej riposty się nie spodziewał

Nie często zdarza się, aby klub występujący w I lidze wygrywał krajowych puchar. Tej sztuki w czwartkowy wieczór dokonała Wisła Kraków, która w dramatycznych okolicznościach pokonała występującą w ekstraklasie Pogoń Szczecin. Po ostatnim gwizdku najbardziej zdruzgotany był Kamil Grosicki, który winę za porażkę wziął na siebie. - Mieliśmy ten puchar już... Straciliśmy bramkę w ostatnich sekundach. Wydaje mi się, że to już nawet było po czasie - po tych siedmiu minutach, które doliczył sędzia. Powiem jednak szczerze, że Wisła była dzisiaj od nas lepszym zespołem - mówił zasłużony kadrowicz.

Na sukces krakowskiej Wisły zareagowało mnóstwo kibiców i ekspertów. Opinię wygłosił również Zbigniew Boniek, który jest znany ze swojej aktywności w mediach społecznościowych. Nie inaczej było tym razem. Wiceprezes UEFA skomentował sukces Wisły, jednak takie pochwały mogły nie spodobać się prezesowi klubu.

"Jeden z najpiękniejszych finałów Pucharu Polski. Pogoń będzie długo pamiętała ten mecz. Wisła fantastyczna, Kaziu Kmiecik wzruszony. Brawa dla kibiców obu drużyn. PS. Gratulacje dla Trampkarza, kto go teraz utrzyma w ryzach" - napisał Boniek, dodając rozbawione emotikony. Wspomnianym "trampkarzem" jest oczywiście Jarosław Królewski. Nie od dziś wiadomo, że obaj panowie nie darzą się wielką sympatią.

Pod koniec 2022 roku Królewski zapowiadał odejście z Wisły, zdradzając przy okazji, że w momencie spadku do I ligi klub miał najwyższy budżet w historii. Na tamte wydarzenia ostro zareagował wówczas właśnie Zbigniew Boniek. "Trampkarz, chciał uczyć wszystkich, nie mając żadnej wiedzy. Dołączy do grona tych co byli, krzyczeli, uczyli wszystkich i potem szybko zniknęli…" - pisał były prezes PZPN. Później między panami dochodziło do wielu utarczek słownych.

Prezes Wisły do tej pory pamięta, że Boniek nazwał go "trampkarzem". - Nazywając mnie trampkarzem pan Boniek pokazał, że jest zapisany do świata totalnych zgredów - mówił w jednym z wywiadów dla Meczyki.pl. Jak widać, wiceprezes UEFA nie ma zamiaru odpuszczać, nawet jeśli składa gratulacje Wiśle za zdobycie Pucharu Polski.

Co ciekawe, na jego ostatnie słowa o "trampkarzu, którego trudno będzie utrzymać w ryzach" zareagowała... żona Jarosława Królewskiego. "Spokojnie - ja to ogarnę. Proszę być spokojnym" - odpowiedziała Bońkowi, co spodobało się wielu internautom.