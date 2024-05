Piłkarz Pogoni nie wytrzymał po finale. Padły mocne słowa

Niezwykły przebieg miał finał 70. edycji Pucharu Polski. Chociaż zdecydowanym faworytem meczu na Stadionie Narodowym była ekstraklasowa Pogoń Szczecin, to ostatecznie przegrała ona z pierwszoligową Wisłą Kraków 1:2.

REKLAMA

Zobacz wideo Sceny w trakcie finału Pucharu Polski! Wisła Kraków i Pogoń Szczecin w akcji

Od samego wyniku jeszcze bardziej niezwykły był przebieg spotkania. Pogoń, która była w czwartek słabsza, objęła prowadzenie w 75. minucie po golu Efthymiosa Koulourisa. Kiedy wydawało się, że szczecinianie dowiozą prowadzenie do końca, w ostatnich sekundach gola na 1:1 strzelił Eneko Satrustegui.

Na początku dogrywki fatalny błąd popełnił Leo Borges, który zagrał piłkę pod nogi Angela Rodado. Hiszpan popędził na bramkę Pogoni i strzałem w dalszy róg nie dał szans Valentinowi Cojocaru. Dla Wisły był to piąty Puchar Polski w historii. Ostatni wiślacy wywalczyli w 2003 r.

Pogoń zaś wciąż czeka na pierwsze trofeum w historii. Dlatego w pomeczowych wypowiedziach piłkarzy i trenera słychać było wielkie rozczarowanie. W rozmowie z dziennikarzami nie ukrywał tego obrońca Pogoni - Mariusz Malec.

"To jakieś frajerstwo"

- Nie wiem, jak to podsumować, żeby nie przeklinać. Jesteśmy mocno wkurzeni. To jakieś frajerstwo po prostu. Może ten mecz nam się nie układał, ale prowadziliśmy i musieliśmy to wytrzymać do samego końca, a tracimy w ostatniej minucie gola i potem potoczyło się tak, jak potoczyło – powiedział Malec, cytowany przez portal weszło.com.

- Nie myślę o tym, czy sędzia pomógł, czy zaszkodził. To my daliśmy ciała i tyle. Wszyscy są rozczarowani w szatni i ciężko coś powiedzieć. Zapadła cisza i tyle. Na pewno przez kilka dni będziemy wkurzeni, ale w poniedziałek mamy ciężki mecz z Puszczą i trzeba zrobić wszystko, żeby ten sezon jeszcze uratować – dodał.

Dzięki wygranej Wisła zagra w kwalifikacjach do Ligi Europy. Dla drużyny Alberta Rude celem na ten sezon pozostaje jednak awans do ekstraklasy. Pogoń, która zajmuje obecnie 7. miejsce w ekstraklasie, musi walczyć o podium, do którego traci obecnie trzy punkty.